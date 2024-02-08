Средняя зарплата в Башкирии выросла до 57 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
За месяц значения выросли на 0,8% — с 56 903 рублей. При этом за год зарплаты в регионе выросли на 16,9%. В ноябре 2022 года в среднем работники предприятий и организаций получили 49 085 рублей.
В целом по Приволжскому федеральному округу доходы жителей в последний осенний месяц прошлого года составили 56 044 рубля. По уровню зарплат Башкирия оказалась на третьем месте в ПФО: выше показатели только у Татарстана (64 659 рублей) и Пермском крае (61 585 рублей).
Ранее десятки рабочих несколько месяцев не получали зарплаты. Председатель колхоза потратил деньги из фонда на другие нужды. Предприятие сейчас банкротится.