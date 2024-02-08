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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

За год средняя зарплата в Башкирии выросла почти на 17%

Средняя зарплата в Башкирии выросла до 57 тысяч рублей

8 февраля 2024, 14:35
Фото: 1MI

За год средняя зарплата в Башкирии выросла почти на 17%

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Башкортостане достигла 57 409 рублей. Данный показатель актуален на последний месяц осени 2023 года. Такие данные приводит Росстат.

За месяц значения выросли на 0,8% — с 56 903 рублей. При этом за год зарплаты в регионе выросли на 16,9%. В ноябре 2022 года в среднем работники предприятий и организаций получили 49 085 рублей.

В целом по Приволжскому федеральному округу доходы жителей в последний осенний месяц прошлого года составили 56 044 рубля. По уровню зарплат Башкирия оказалась на третьем месте в ПФО: выше показатели только у Татарстана (64 659 рублей) и Пермском крае (61 585 рублей).

Ранее десятки рабочих несколько месяцев не получали зарплаты. Председатель колхоза потратил деньги из фонда на другие нужды. Предприятие сейчас банкротится.

Средняя предлагаемая зарплата в РФ за 2023 год стала выше на 10 тысяч рублей
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#Экономика#Башкортостан#Зарплата#Росстат#Марина Шорина
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