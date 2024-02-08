Саратовская область вошла в тройку регионов России по абсолютной убыли населения

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», за указанные в документе 11 месяцев в области скончались 29 719 граждан (год назад за аналогичный период — 31 667) при количестве новорожденных 14 588 (в 2022 году — 15 108). Становится ясно, что в абсолютных цифрах смертность в Саратовской области стабильно превышает рождаемость вдвое.
Согласно статистике, естественная убыль населения за первые 11 месяцев прошлого года равнялась 15 131 человек (в 2022 году — 16 559). Область стабильно остается в тройке антирейтинга Приволжского федерального округа по данному показателю.
По России регион находится на восьмом месте, а опережают его Подмосковье (-18 268), Ростовская (-19 627), Нижегородская (-19 234), Самарская (-16 135), Свердловская (-15 478), Кемеровская (-15 407) области и Краснодарский край (-17 088).
В эти же месяцы в Саратовскую область приехали на ПМЖ 45 414 гражданина, а уехали — 48 045. Это означает, что миграционная убыль в регионе достигала в 2023 году 2631 человек. По данным Росстата, это второе место по ПФО.
Таким образом, по абсолютной убыли населения регион находится на третьем месте в стране с показателем в 17 762 человека, опережают его только Нижегородская (-19 018) и Кемеровская (-18 500) области.