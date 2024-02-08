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Саратовская область вошла в тройку регионов России по абсолютной убыли населения

Саратовская область вошла в тройку регионов России по абсолютной убыли населения

8 февраля 2024, 14:35
Фото: 1MI
Саратовская область по-прежнему является третьей по абсолютной убыли населения среди регионов ПФО по состоянию на январь–ноябрь 2023 года. Такие сведения представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в своем последнем докладе «Социально-экономическое положение России».

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», за указанные в документе 11 месяцев в области скончались 29 719 граждан (год назад за аналогичный период — 31 667) при количестве новорожденных 14 588 (в 2022 году — 15 108). Становится ясно, что в абсолютных цифрах смертность в Саратовской области стабильно превышает рождаемость вдвое.

Согласно статистике, естественная убыль населения за первые 11 месяцев прошлого года равнялась 15 131 человек (в 2022 году — 16 559). Область стабильно остается в тройке антирейтинга Приволжского федерального округа по данному показателю.

По России регион находится на восьмом месте, а опережают его Подмосковье (-18 268), Ростовская (-19 627), Нижегородская (-19 234), Самарская (-16 135), Свердловская (-15 478), Кемеровская (-15 407) области и Краснодарский край (-17 088).

В эти же месяцы в Саратовскую область приехали на ПМЖ 45 414 гражданина, а уехали — 48 045. Это означает, что миграционная убыль в регионе достигала в 2023 году 2631 человек. По данным Росстата, это второе место по ПФО.

Таким образом, по абсолютной убыли населения регион находится на третьем месте в стране с показателем в 17 762 человека, опережают его только Нижегородская (-19 018) и Кемеровская (-18 500) области.

#Общество
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