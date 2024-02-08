Радий Хабиров высказался о первом президенте республики Башкортостан

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:55
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что для него значит Муртаза Рахимов и какую роль он сыграл в его жизни.
«Я не буду перечислять заслуги Муртазы Рахимова перед республикой. Я с ним работал в очень напряжённом режиме, в непростой период. Памятник — это мой личный долг, знак уважения и благодарности за тот жизненный опыт, который он дал», — сказал Хабиров.
По словам Хабирова, во время работы под началом Муртазы Рахимова он получил не только управленческие навыки. Будучи в команде первого президента республики, Радий Хабиров учился у него стойкости, упорству, способности принимать решения и доводить их до конца.
Напомним, ранее в Уфе открыли памятник Муртазе Рахимову. Памятник Муртазе Рахимову был сооружён скульптором Салаватом Щербаковым. Он же является автором монумента Минигали Шаймуратову. Новое сооружение установлено между зданиями Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан.
«Этот памятник сделан с любовь к человеку, а не с любовью к чиновнику. Вот это самое главное», — подытожил Радий Хабиров.