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Updated Сегодня, 04:49

В Курултае Башкирии высказались о генетическом тестировании при заключении брака

«Право не только на жизнь»: В Курултае высказались о неоднозначной инициативе медиков

8 февраля 2024, 04:46
Фото: 1MI

В Курултае Башкирии высказались о генетическом тестировании при заключении брака

Об этом сообщает пресс-служба Курултая РБ.

Председатель Курултая Константин Толкачев прокомментировал озвученную ранее в региональном парламенте инициативу об обязательном генетическом обследовании будущих молодоженов.

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Как отметил Толкачев, данный вопрос не является предметом законодательного регулирования. По словам председателя Госсобрания региона, взрослые люди сами вправе решать, с кем и когда им заводить детей.

— Оно [предложение] созрело в медицинских кругах в связи с растущей численностью детей, имеющих проблемы со здоровьем. Депутатам поступает много самых разных предложений, но это не значит, что все они идут в работу. О введении обязательной генетической экспертизы как условии заключения брака речь, конечно же, не идет. Законодатели не могут определять, кому появляться на свет, кому — нет. Медицина активно развивается, и каждый ребенок имеет право не только на жизнь, но и на здоровую, счастливую жизнь, — сказал Толкачев.
#Общество#Медицина#Рождаемость#Новости Башкирии#Закон#Браки#Азамат Нухов#Курултай
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