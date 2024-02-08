«Право не только на жизнь»: В Курултае высказались о неоднозначной инициативе медиков

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:49
Председатель Курултая Константин Толкачев прокомментировал озвученную ранее в региональном парламенте инициативу об обязательном генетическом обследовании будущих молодоженов.
Как отметил Толкачев, данный вопрос не является предметом законодательного регулирования. По словам председателя Госсобрания региона, взрослые люди сами вправе решать, с кем и когда им заводить детей.
— Оно [предложение] созрело в медицинских кругах в связи с растущей численностью детей, имеющих проблемы со здоровьем. Депутатам поступает много самых разных предложений, но это не значит, что все они идут в работу. О введении обязательной генетической экспертизы как условии заключения брака речь, конечно же, не идет. Законодатели не могут определять, кому появляться на свет, кому — нет. Медицина активно развивается, и каждый ребенок имеет право не только на жизнь, но и на здоровую, счастливую жизнь, — сказал Толкачев.