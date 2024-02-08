Оттепель закончилась: в Башкирию придут метель, снегопады и похолодание до -26°

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В четверг, 8 февраля, ожидается снег, в том числе мокрый — возможно отложение снега на проводах и деревьях. Также ожидается метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололед. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от -8 до -13°, днем от 0 до -5°.
В пятницу, 9 февраля, ночью вновь небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах республики метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха -10, -15°. Днем небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -7, -12°.
В субботу, 10 февраля, небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -16 до -21°, при прояснениях до -26°, днем от -12 до -17°.