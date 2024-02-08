Оттепель закончилась: в Башкирию придут метель, снегопады и похолодание до -26°

В четверг, 8 февраля, ожидается снег, в том числе мокрый — возможно отложение снега на проводах и деревьях. Также ожидается метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололед. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от -8 до -13°, днем от 0 до -5°.