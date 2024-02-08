Обвал грунта на улице Нуреева в Уфе прокомментировали в управляющей компании

Posted 8 февраля 2024, 14:08
Published 8 февраля 2024, 14:08
Modified 8 февраля 2024, 14:10
Updated 8 февраля 2024, 14:10
Как сообщил представитель управляющей компании ТСЖ «Глумилино», работы по устранению проблемы начнутся, ориентировочно, в понедельник, 12 февраля.
Напомним, обвал грунта произошел сегодня в уфимском микрорайоне «Глумилино». На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как перед жилым домом образовалась яма диаметров в несколько метров. Речь идёт об обвале канализационного колодца.
В настоящий момент на месте происшествия работает спецтехника. Как сообщили корреспонденту Mkset, на месте обвала будут устанавливать временную плиту перекрытия.