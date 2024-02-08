mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля 2024, 14:08

Published 8 февраля 2024, 14:08

Modified 8 февраля 2024, 14:10

Updated 8 февраля 2024, 14:10

Обвал грунта на улице Нуреева в Уфе прокомментировали в управляющей компании

Обвал грунта на улице Нуреева в Уфе прокомментировали в управляющей компании

8 февраля 2024, 14:08
Фото: 1MI.
Работы по устранению последствий обвала планируется начать только на следующей неделе.

Как сообщил представитель управляющей компании ТСЖ «Глумилино», работы по устранению проблемы начнутся, ориентировочно, в понедельник, 12 февраля.

Напомним, обвал грунта произошел сегодня в уфимском микрорайоне «Глумилино». На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как перед жилым домом образовалась яма диаметров в несколько метров. Речь идёт об обвале канализационного колодца.

Рабочие приступили к устранению последствий обвала грунта в Уфе
Узнать подробнее

В настоящий момент на месте происшествия работает спецтехника. Как сообщили корреспонденту Mkset, на месте обвала будут устанавливать временную плиту перекрытия.

#Общество#Происшествия#Управляющие компании#Новости Уфы#Обвал грунта#Уфаводоканал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика