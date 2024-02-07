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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 09:47

В Уфе состоялось открытие памятника первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

В Уфе открыли памятник Муртазе Рахимову

7 февраля 2024, 07:25

В Уфе состоялось открытие памятника первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

На церемонию приехал глава Татарстана Рустам Минниханов.

В Уфе состоялось торжественное открытие первому президенту Республики Башкортостан Муртазе Рахимову.

Сегодня Муртазе Губайдулловичу должно было исполниться 90 лет. Прощание с Бабаем, как его называют жители Башкирии, оказалось одним из важнейших событий 2023 года по версии читателей Mkset.ru.

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Памятник Муртазе Рахимову был сооружён скульптором Салаватом Щербаковым. Он же является автором монумента Минигали Шаймуратову. Новое сооружение установлено между зданиями Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан.

На церемонии открытии приехали чиновники, в их числе — Радий Хабиров, раис Татарстана Рустем Минниханов, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, спикер Курултая Константин Толкачёв и премьер-министр республики Андрей Назаров.

Напомним, церемония открытия обошлась в 6 млн рублей. Контракт был размещён Башгосфилармонией на официальном сайте госзакупок.

Церемония открытия памятника Муртазе Рахимову в Уфе обойдётся в 6 млн рублей
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