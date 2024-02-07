В Уфе открыли памятник Муртазе Рахимову

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 09:47
В Уфе состоялось торжественное открытие первому президенту Республики Башкортостан Муртазе Рахимову.
Сегодня Муртазе Губайдулловичу должно было исполниться 90 лет. Прощание с Бабаем, как его называют жители Башкирии, оказалось одним из важнейших событий 2023 года по версии читателей Mkset.ru.
Памятник Муртазе Рахимову был сооружён скульптором Салаватом Щербаковым. Он же является автором монумента Минигали Шаймуратову. Новое сооружение установлено между зданиями Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан.
На церемонии открытии приехали чиновники, в их числе — Радий Хабиров, раис Татарстана Рустем Минниханов, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, спикер Курултая Константин Толкачёв и премьер-министр республики Андрей Назаров.
Напомним, церемония открытия обошлась в 6 млн рублей. Контракт был размещён Башгосфилармонией на официальном сайте госзакупок.