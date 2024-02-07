В Уфе осудят похитивших миллионы с помощью маткапитала аферистов

Больше года с апреля 2019-го злоумышленники взаимодействовали с четырьмя уфимцами, которым должны были выплатить деньги за рождение ребенка. Обвиняемые представляли интересы потребительского кооператива и передали документы с заведомо ложными сведениями. В них говорилось, что женщины взяли ипотеку для возведения домов в Аургазинском и Архангельском районах.