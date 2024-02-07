В Уфе осудят похитивших миллионы с помощью маткапитала аферистов

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Больше года с апреля 2019-го злоумышленники взаимодействовали с четырьмя уфимцами, которым должны были выплатить деньги за рождение ребенка. Обвиняемые представляли интересы потребительского кооператива и передали документы с заведомо ложными сведениями. В них говорилось, что женщины взяли ипотеку для возведения домов в Аургазинском и Архангельском районах.
На самом деле улучшать жилищные условия никто не планировал. Они получили от кооператива на свои банковские счета 1,6 млн рублей и потратили их. Пенсионный орган также перечислял господдержку, которыми рассчитались по договору займа. Обвиняемые в содеянном не сознались.
Для возмещения ущерба на имущество наложен арест. Самим женщинам уже огласили приговоры и взыскали с них деньги.
В соседнем Татарстане недавно поймали мошенников, которые незаконным образом получали маткапитал. Женщины приходили в ЗАГС и говорили, что рожали дома, а подставное лицо заверяло, что был свидетелем. Ущерб пока не оценили.