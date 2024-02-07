В Башкирии временно перекроют федеральную трассу

Также М-5 недоступна автобусам и многотонникам из-за погодных условий. Ограничения действуют с 8 часов 7 февраля. Синоптики обещают, что снег, метель и плохая видимость не покинут республику. Ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду.