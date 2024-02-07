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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Большегрузы застрянут на М-5 в Башкирии

В Башкирии временно перекроют федеральную трассу

7 февраля 2024, 13:56
Фото: 1MI

Большегрузы застрянут на М-5 в Башкирии

В четверг, 8 февраля, на трассе М-5 закроют участок от деревни Бурцево до Уфимского района. Проезд запретят для большегрузов, предупредили в пресс-службе министерства транспорта Башкирии.

Ограничения будут действовать с 9 до 14 часов по местному времени. Такое решение объясняется очередным этапом буровзрывных работ при реконструкции в соседней Челябинской области.

Объехать дорогу возможно по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Но участки доступны лишь легковому транспорту.

Также М-5 недоступна автобусам и многотонникам из-за погодных условий. Ограничения действуют с 8 часов 7 февраля. Синоптики обещают, что снег, метель и плохая видимость не покинут республику. Ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду.

Появились кадры с места ДТП с двумя фурами на трассе М-5 в Башкирии
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#Общество#Ограничение движения#Башкортостан#Марина Шорина
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