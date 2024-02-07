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Радий Хабиров рассказал о сроках ремонта памятника Салавату Юлаеву в Уфе

«Так поступать нельзя»: Радий Хабиров рассказал о ремонте памятника Салавату Юлаеву

7 февраля 2024, 08:35
Фото: 1MI

Радий Хабиров рассказал о сроках ремонта памятника Салавату Юлаеву в Уфе

По мнению главы региона, памятник придётся снимать с постамента. На его реконструкцию может уйти более года.

Глава Башкирии ответил на вопрос о том, когда будет реставрироваться конная статуя Салавата Юлаева в Уфе. Об этом его спросил Азат Ярмуллина, начальник отдела Национального архива Республики Башкортостан, член комиссии по вопросам истории и развития башкирского народа в исполкоме Всемирного курултая башкир.

По мнению главы региона, статуя Салавата Юлаева — один из символов республики. Он рассказал, что тему реставрации подняли давно, а обследования показали, что состояние объекта требует внимания. Однако вопрос реставрации памятника — довольно сложный, так как идея снять экспозицию Салавата Юлаева на коне с постамента встречает сопротивление общественности. Но глава региона подчеркнул, что, скорее всего, памятник придётся снимать.

— Я мог бы закрыть для себя этот вопрос и отложить его решение на неопределённый срок, чтобы ремонтом занимались уже другие руководители. Но в моём понимании так поступать нельзя, нужно привести его в порядок.

Фото: 1MI

Радий Хабиров рассказал, что проект ремонта состоит из двух этапов — реконструкции самого памятника и укрепления постамента. Для этого нужно совершить «большую проектную работу». Реализация проекта должна начаться в конце 2024 — начале 2025 года, на работы может уйти более года. До начала работ Радий Хабиров пообещал провести ряд встреч, совещаний и переговоров с общественностью.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Салават Юлаев#Идэль Гумеров#Памятник Салавату Юлаеву#Всемирный курултай башкир
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