Синоптики предупреждают о небывалых паводках в Башкирии этой весной

6 февраля Кирилл Первов провёл совместное совещание с сотрудниками Башгидрометцентра и Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Темой обсуждения являлось обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод.



И.о. начальника Башгидрометцентра Анна Козаева рассказала, что этой зимой наблюдается превышение средних многолетних значений по показателям количества влаги — речь идёт о высоте снежного покрова, содержанию воды в снежном покрове. Особенно превышения показателей наблюдаются в горной местности, а также на юге и юго-востоке Башкирии. Поэтому весной 2024 года максимальные уровни воды в верховьях реки Белой превысят средние многолетние значения. Отметим, что 2023 год отмечался аномальным маловодием.