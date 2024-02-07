Синоптики предупреждают о небывалых паводках в Башкирии этой весной

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Весной 2024 года в Башкирии ожидается усиление паводков. Об этом в соцсетях рассказал и. о. Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.
6 февраля Кирилл Первов провёл совместное совещание с сотрудниками Башгидрометцентра и Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Темой обсуждения являлось обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод.
И.о. начальника Башгидрометцентра Анна Козаева рассказала, что этой зимой наблюдается превышение средних многолетних значений по показателям количества влаги — речь идёт о высоте снежного покрова, содержанию воды в снежном покрове. Особенно превышения показателей наблюдаются в горной местности, а также на юге и юго-востоке Башкирии. Поэтому весной 2024 года максимальные уровни воды в верховьях реки Белой превысят средние многолетние значения. Отметим, что 2023 год отмечался аномальным маловодием.
Обмеление главных башкирских рек стало одним из главных событий 2023 года по версии читателей Mkset.ru. Некоторые учёные предполагают, что реку Белую в будущем может ждать заболачивание.
Чтобы весеннее половодье не обернулось эксцессами и чрезвычайными происшествиями, информация, имеющаяся в распоряжении Госкомитета по ЧС и Башгидрометцентра, доведена до районных и городских администраций. Наиболее точный прогноз синоптики обещают предоставить 25 марта.