РЭО: В Краснотурьинске начнут перерабатывать органические отходы

Posted Сегодня, 20:28
Published Сегодня, 20:28
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Согласно информации, предоставленной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, летом минувшего года в Краснотурьинске был открыт новый завод по сортировке мусора. Объект оснащен техникой преимущественно российского производства. До конца первого квартала текущего года должны завершиться строительные работы на участке компостирования органических фракций, отбираемых на новом мусоросортировочном комплексе. Мощность участка будет достигать 50 тысяч тонн в год.
Краснотурьинский завод по сортировке мусора заработал 28 июля прошлого года. Его строительство обошлось инвестору более чем в 900 млн рублей, сообщает tagilcity.ru.
По словам замгендиректора РЭО Евгения Карелова, в 2024 году в Свердловской области введут в эксплуатацию еще один объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Комплекс, построенный в Нижнем Тагиле, позволит сократить объемы отходов, направляемых на полигоны.
Следует напомнить, что ключевая задача РЭО — формирование в Российской Федерации комплексной системы обращения с ТКО в рамках нацпроекта «Экология». Объемы захораниваемых отходов будут сокращаться, а значит, снизится и экологическая нагрузка на население. К 2030 году запланировано достичь таких показателей, как 100%-ная сортировка отходов и двукратное сокращение объемов ТКО, вывозимых на захоронение. Достичь этих показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.