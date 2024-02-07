РЭО: В Краснотурьинске начнут перерабатывать органические отходы

Следует напомнить, что ключевая задача РЭО — формирование в Российской Федерации комплексной системы обращения с ТКО в рамках нацпроекта «Экология». Объемы захораниваемых отходов будут сокращаться, а значит, снизится и экологическая нагрузка на население. К 2030 году запланировано достичь таких показателей, как 100%-ная сортировка отходов и двукратное сокращение объемов ТКО, вывозимых на захоронение. Достичь этих показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.