Проект ремонта крыши и фасада памятника культуры в Уфе обойдётся почти в 2 млн рублей

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Управление имуществом казны Республики Башкортостан объявило о поиске подрядчика, который разработает проектную документацию для проведения работ по сохранению здания «Волжско-Камского коммерческого банка» в центре Уфы. Исполнители должны провести историко-культурную экспертизу и государственную проверку смертной документации. Начальная цена контракта — 1,92 млн рублей.
Здание «Волжско-Камского коммерческого банка» находится по адресу улица Октябрьской революции, д. 8, по соседству с корпусами БГПУ им. М. Акмуллы и площадью вокруг памятника М. Акмулле. Оно представляет собой нежилое здание 1917 года постройки с 1 подземным и 1 надземным этажом общей площадью 375,2 кв метров. В 2018 году приказом Башкультнаследия «Волжско-Камский коммерческий банк» был включён в перечень объектов культурного значения регионального значения.
Власти собираются отремонтировать кровлю и фасад объекта культурного наследия. Документация, необходимая для ремонта здания, должна будет содержать исходную и разрешительную документацию, историко-архивные и библиографические исследования, историко-архитектурные натурные исследования, обмерные чертежи, инженерно-технические обследования. Также подрядчики должны приготовить проектно-сметную документацию, проект реставрации и приспособления сооружения, который должен включать в себя эскизный проект с архитектурными и конструктивными решениями. По итогам работ должна быть подготовлена отчётная документация.
1,92 млн рублей готовы выделить из бюджета Республики Башкортостан. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта. Подрядчик определится 15 февраля.
Недавно стало известно о вопиющем случае, произошедшим с памятником архитектуры в центре Уфы — в «доме Чижовой» выломали двери и выбросили на помойку.