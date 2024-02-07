Проект ремонта крыши и фасада памятника культуры в Уфе обойдётся почти в 2 млн рублей

Здание «Волжско-Камского коммерческого банка» находится по адресу улица Октябрьской революции, д. 8, по соседству с корпусами БГПУ им. М. Акмуллы и площадью вокруг памятника М. Акмулле. Оно представляет собой нежилое здание 1917 года постройки с 1 подземным и 1 надземным этажом общей площадью 375,2 кв метров. В 2018 году приказом Башкультнаследия «Волжско-Камский коммерческий банк» был включён в перечень объектов культурного значения регионального значения.