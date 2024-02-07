«Отделка займёт 2 года»: Радий Хабиров рассказал о судьбе мечети Ар-Рахим в Уфе

В конгресс-холле прошла встреча Радия Хабирова с представителями Всемирного курултая башкир. Журналист телеканала БСТ Мурат Лукманов, член исполнительного комитета Всемирного курултая башкир, задал вопрос о сроках готовности мечети Ар-Рахим. Радий Хабиров ответил, что основной проблемой при возведении объекта было финансирование. На сегодняшний день найдены дополнительные 250 млн рублей, всего в 2024 году на достройку мечети будет направлено около 700 млн рублей. В 2025 году планируется выделить 1 млрд рублей. На данный момент ведутся поиски поставщиков гранита для облицовки храма. Изначально планировалось использовать гранит итальянского производства.