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Published Сегодня, 03:49

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Updated Сегодня, 05:19

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о ходе строительства мечети Ар-Рахим

«Отделка займёт 2 года»: Радий Хабиров рассказал о судьбе мечети Ар-Рахим в Уфе

7 февраля 2024, 03:49
Фото: mkset.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о ходе строительства мечети Ар-Рахим

На данный момент идут поиски поставщиков облицовочного гранита, так как ранее планировалось использовать материалы итальянского производства. Отделка займёт около 2 лет.

Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос о том, в каком состоянии находится строительство мечети Ар-Рахим в Уфе. По словам чиновника, отдела займёт около 2 лет.

В конгресс-холле прошла встреча Радия Хабирова с представителями Всемирного курултая башкир. Журналист телеканала БСТ Мурат Лукманов, член исполнительного комитета Всемирного курултая башкир, задал вопрос о сроках готовности мечети Ар-Рахим. Радий Хабиров ответил, что основной проблемой при возведении объекта было финансирование. На сегодняшний день найдены дополнительные 250 млн рублей, всего в 2024 году на достройку мечети будет направлено около 700 млн рублей. В 2025 году планируется выделить 1 млрд рублей. На данный момент ведутся поиски поставщиков гранита для облицовки храма. Изначально планировалось использовать гранит итальянского производства.

— Кроме того, предстоит большой объём внутренних работ. Называть окончательные сроки пока сложно. — Р. Хабиров.

Глава региона сказал, что на отделку здания уйдёт около 2 лет.

Весной прошлого года строительство мечети постигло ЧП — из-за шквалистого ветра один из 4 куполов храма рухнул на строительные леса. Новый купол был поставлен летом.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Мечеть Ар-Рахим#Идэль Гумеров
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