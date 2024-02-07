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Глава Башкирии Радий Хабиров поделился планами о строительстве депозитария в Уфе

«Очень красивый объект»: Радий Хабиров ответил, будет ли храм на месте городища Уфа-2

7 февраля 2024, 09:01
Фото: 1MI

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился планами о строительстве депозитария в Уфе

На реализацию проекта может уйти около 2 млрд рублей.

Глава Башкирии считает, что в течение 5 лет в Уфе может появиться археологический депозитарий. Его планируется возвести на месте археологического памятника «Городище Уфа-II».

На прошедшей встрече с представителями Всемирного курултая башкир Радий Хабиров ответил на вопрос о том, будет ли возводиться православный храм на месте раскопок. Этот вопрос задал доцент Уфимского университета науки и технологий, кандидат исторических наук Нурислам Калмантаев.

Глава региона сказал, что на месте городища не будет православного храма. Вместо церкви там запланировано возведение археологического депозитария. Но на реализацию проекта может уйти 2 млрд рублей и около 5 лет. Однако, считает Радий Хабиров, депозитарий очень нужен республике, так как в нём можно разместить множество музейных фондов.

— Мы хотим сделать в районе городища археологический депозитарий. Очень красивый объект со стеклянными панелями над зоной раскопок. <.>. Депозитарий очень нужен, потому что туда можно привезти много фондов. Многие музеи у нас уже заполнены фондами, которые в том числе можно выставлять на открытом воздухе и внутри этого депозитария. В горизонте пяти лет мы построим этот объект.

Работы по возведению храма были остановлены в сентябре. Вопрос о строительстве церкви Радий Хабиров поручил решить Общественной палате.

Ранее глава региона сказал, что строительство православного храма напротив мечети Ар-Рахим выглядело бы красивым.

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#Общество#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Хабиров#Идэль Гумеров#Археология#Уфа-II
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