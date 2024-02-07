«Очень красивый объект»: Радий Хабиров ответил, будет ли храм на месте городища Уфа-2

Глава региона сказал, что на месте городища не будет православного храма. Вместо церкви там запланировано возведение археологического депозитария. Но на реализацию проекта может уйти 2 млрд рублей и около 5 лет. Однако, считает Радий Хабиров, депозитарий очень нужен республике, так как в нём можно разместить множество музейных фондов.