«Очень красивый объект»: Радий Хабиров ответил, будет ли храм на месте городища Уфа-2

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Глава Башкирии считает, что в течение 5 лет в Уфе может появиться археологический депозитарий. Его планируется возвести на месте археологического памятника «Городище Уфа-II».
На прошедшей встрече с представителями Всемирного курултая башкир Радий Хабиров ответил на вопрос о том, будет ли возводиться православный храм на месте раскопок. Этот вопрос задал доцент Уфимского университета науки и технологий, кандидат исторических наук Нурислам Калмантаев.
Глава региона сказал, что на месте городища не будет православного храма. Вместо церкви там запланировано возведение археологического депозитария. Но на реализацию проекта может уйти 2 млрд рублей и около 5 лет. Однако, считает Радий Хабиров, депозитарий очень нужен республике, так как в нём можно разместить множество музейных фондов.
— Мы хотим сделать в районе городища археологический депозитарий. Очень красивый объект со стеклянными панелями над зоной раскопок. <.>. Депозитарий очень нужен, потому что туда можно привезти много фондов. Многие музеи у нас уже заполнены фондами, которые в том числе можно выставлять на открытом воздухе и внутри этого депозитария. В горизонте пяти лет мы построим этот объект.
Работы по возведению храма были остановлены в сентябре. Вопрос о строительстве церкви Радий Хабиров поручил решить Общественной палате.
Ранее глава региона сказал, что строительство православного храма напротив мечети Ар-Рахим выглядело бы красивым.