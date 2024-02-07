Некоторые многодетные семьи в Башкирии получили более полумиллиона рублей

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В целом по республике сейчас насчитывается 471,9 тысячи семей с детьми до 18 лет. Из них около 29 тысяч числятся многодетными.
Единовременная денежная выплата предоставляется семьям, где воспитываются 8 и более детей в возрасте до 23 лет. Это касается и усыновленных, принятых под опеку и попечительство. При этом несовершеннолетние должны жить в семье не менее трех лет.
Ранее такие ячейки общества получали «Газели». Но на микроавтобусы могли претендовать семьи с 10-ю, а после и с девятью детьми. Позже меру поддержки заменили на деньги.
Напомним, что в Башкирии 1 января семья с шестью детьми остались без крыши над головой. У них сгорел дом — трагедии удалось избежать из-за извещателя.