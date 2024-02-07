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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Некоторые многодетные семьи в Башкирии получили более полумиллиона рублей

Некоторые многодетные семьи в Башкирии получили более полумиллиона рублей

7 февраля 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney
Семьи, где восемь и более детей, получили более 622 тысяч рублей в качестве поддержки от властей Башкирии. Деньги выплатили 33 семьям, заявили в Госсобрании РБ.

В целом по республике сейчас насчитывается 471,9 тысячи семей с детьми до 18 лет. Из них около 29 тысяч числятся многодетными.

Единовременная денежная выплата предоставляется семьям, где воспитываются 8 и более детей в возрасте до 23 лет. Это касается и усыновленных, принятых под опеку и попечительство. При этом несовершеннолетние должны жить в семье не менее трех лет.

Ранее такие ячейки общества получали «Газели». Но на микроавтобусы могли претендовать семьи с 10-ю, а после и с девятью детьми. Позже меру поддержки заменили на деньги.

Напомним, что в Башкирии 1 января семья с шестью детьми остались без крыши над головой. У них сгорел дом — трагедии удалось избежать из-за извещателя.

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#Общество#Башкортостан#Многодетные семьи#Выплаты#Марина Шорина
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