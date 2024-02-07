«Недопустимо»: глава минобра Башкирии высказался о праздновании Хэллоуина в школах

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин назвал «недопустимым» и «не совсем правильным» празднование Хэллоуина в российских школах. Поводом для заявления стал вопрос депутата Зульфии Гайсиной. Чиновница поинтересовалась разрешено ли верующим школьникам в Башкирии совершать религиозные обряды в стенах образовательного учреждения. Министр, в свою очередь, ответил, что это запрещено делать во время уроков.
«В федеральном законе достаточно четко говорится о том, что образование в России носит светский характер, поэтому в рамках учебной деятельности это недопустимо. Но школа вправе предоставить условия для соответствующих мероприятий в рамках внеурочной деятельности. Что важно — это должно быть за рамками учебной деятельности и не на уроках», — заявил Мавлетбердин.
Министр отметил, что в школах Башкирии введены две новые учебные дисциплины — «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Первый предмет изучают ученики начальных классов, второй — ученики пятых и шестых классов.
В младших классах есть возможность выбрать один из модулей обучения — либо «Основы религиозных культур народов России», где изучаются базовые понятия всех традиционных конфессий, либо отдельно основы культур православия, ислама, иудаизма или буддизма, либо основы светской этики, куда не входит религиозный элемент.
По данным регионального Минобра, в сентябре 2023 года из всех учеников начальной школы в Башкирии 41 тыс. выбрали основы светской этики, 12,5 тыс. — основы религиозных культур народов России, 888 школьников — основы исламской культуры, 335 — основы православной культуры и двое детей выбрали изучение основ буддизма.