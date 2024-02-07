«Недопустимо»: глава минобра Башкирии высказался о праздновании Хэллоуина в школах

Министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин назвал «недопустимым» и «не совсем правильным» празднование Хэллоуина в российских школах. Поводом для заявления стал вопрос депутата Зульфии Гайсиной. Чиновница поинтересовалась разрешено ли верующим школьникам в Башкирии совершать религиозные обряды в стенах образовательного учреждения. Министр, в свою очередь, ответил, что это запрещено делать во время уроков.