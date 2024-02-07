На застройку территории за бульваром Славы в Уфе уйдёт не менее 11,4 млрд рублей

Чтобы участвовать в торгах, будущий застройщик должен предоставить сведения о том, что у него есть в распоряжении 202,5 млн рублей, которые необходимы для обеспечения выполнения прав граждан, у которых при застройке будут изыматься хозяйственные постройки для сноса. Напомним, сносу подлежат 613 гаражей.