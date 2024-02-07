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Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Мэрия Уфы ищет подрядчика на застройку участка на севере Уфы

На застройку территории за бульваром Славы в Уфе уйдёт не менее 11,4 млрд рублей

7 февраля 2024, 03:24
Фото: 1MI

Мэрия Уфы ищет подрядчика на застройку участка на севере Уфы

Потенциальный застройщик обязан предоставить сведения о наличии у него 202,5 млн рублей, которые необходимы для изъятия и сноса более 600 гаражей и построек.

Мэрия Уфы приняла решение о проведении конкурса на право заключения договора о комплексном развитии. Речь идёт о застройке территории в Орджоникидзевском районе, ограниченной бульваром Славы и городскими лесами, а также улицами Николая Кузнецова и Блюхера.

О планах города застроить участки на севере Уфы мы писали ранее.

Уфимские власти хотят застроить участок возле леса за бульваром Славы
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Администрация Уфы приняла решение о проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 74,9 тыс кв метров. Начальная цена на торгах — 3,053 млн рублей. Обязательным условием для участия в конкурсе является внесение задатка в размере 100% от начальной цены — то есть, в 3,053 млн рублей.

Чтобы участвовать в торгах, будущий застройщик должен предоставить сведения о том, что у него есть в распоряжении 202,5 млн рублей, которые необходимы для обеспечения выполнения прав граждан, у которых при застройке будут изыматься хозяйственные постройки для сноса. Напомним, сносу подлежат 613 гаражей.

Общий объём инвестиций должен составить не менее 11,4 млрд рублей.

Недавно антимонопольная служба отменила конкурс на право застройки территории за Центральным рынком и парком Якутова.

Власти Уфы отменили торги на право застройки территории за парком Якутова
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#Общество#Город#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Орджоникидзевский район
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