«Кто отвечает за остановки?»: жительница Уфы недовольна уборкой снега на улицах

Камилла прикрепила видео и фотографию с остановки «улица 8 марта». Она написала, что к остановке нет доступа для маломобильных граждан из-за сугробов. Отметив в публикации аккаунт мэра Уфы Ратмира Мавлиева, горожанка задаётся вопросом: «Кто отвечает за остановки?». По её мнению, состояние общественных пространств находится в ведении не управляющих компаний и управлений жилищного хозяйства.