mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Уфимка пожаловалась на состояние остановок общественного транспорта

«Кто отвечает за остановки?»: жительница Уфы недовольна уборкой снега на улицах

7 февраля 2024, 07:45

Уфимка пожаловалась на состояние остановок общественного транспорта

Уфимка назвала тротуары и подходы к автобусным остановкам через сугробы «козьими тропками». По её мнению, нельзя перекладывать ответственность за состояние объектов общего пользования управляющие организации.

Уфимка Камилла Ефимова обратила внимание городских властей на состояние тротуаров и остановок, заваленных снегом. Свое обращение она разместила в комментариях к записи Радия Хабирова.

Камилла прикрепила видео и фотографию с остановки «улица 8 марта». Она написала, что к остановке нет доступа для маломобильных граждан из-за сугробов. Отметив в публикации аккаунт мэра Уфы Ратмира Мавлиева, горожанка задаётся вопросом: «Кто отвечает за остановки?». По её мнению, состояние общественных пространств находится в ведении не управляющих компаний и управлений жилищного хозяйства.

Напомним, недавно Ратмир Мавлиев заявил, что в его адрес приходит множество жалоб из-за плохого качества снегоуборочных работ. Наибольшее число жалоб, по его мнению, приходит на состояние дворов и придомовых территорий. Однако жители Уфы возмущены также заснеженными улицами и тротуарами.

Читайте также:
Ледяная крыша свалилась с уфимской многоэтажкиДве машины скорой помощи застряли в уфимском дворе из-за нечищенных дорог
#Общество#Видео#Уфа#Снег#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Ратмир Мавлиев#Заснеженные улицы
Подпишитесь
Повредили при демонтаже: в Уфе от рук рабочих пострадал объект культурного наследия
Вчера, 07:35
Не представляю, что с ней было бы — семья о похищении ребенка в Башкирии
Вчера, 17:45
В одном из районов Уфы канализационные стоки заливают улицы
Вчера, 17:18
Жители «отдалённой территории» Уфы просят спасти лес от вырубки и обратились к Путину
Вчера, 11:57
В Уфе обсуждают вечеринку подростков и пытаются её сравнить с тусовкой Ивлеевой
Вчера, 14:40
На Уфу надвигаются ураганный ветер и снег
Вчера, 14:07