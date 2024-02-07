«Кто отвечает за остановки?»: жительница Уфы недовольна уборкой снега на улицах

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Уфимка Камилла Ефимова обратила внимание городских властей на состояние тротуаров и остановок, заваленных снегом. Свое обращение она разместила в комментариях к записи Радия Хабирова.
Камилла прикрепила видео и фотографию с остановки «улица 8 марта». Она написала, что к остановке нет доступа для маломобильных граждан из-за сугробов. Отметив в публикации аккаунт мэра Уфы Ратмира Мавлиева, горожанка задаётся вопросом: «Кто отвечает за остановки?». По её мнению, состояние общественных пространств находится в ведении не управляющих компаний и управлений жилищного хозяйства.
Напомним, недавно Ратмир Мавлиев заявил, что в его адрес приходит множество жалоб из-за плохого качества снегоуборочных работ. Наибольшее число жалоб, по его мнению, приходит на состояние дворов и придомовых территорий. Однако жители Уфы возмущены также заснеженными улицами и тротуарами.