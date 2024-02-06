Врач Халиль: Употребление жирного мяса повышает риск развития болезни печени

Она также предупредила о признаках, которые могут указывать на проблемы с печенью, такие как тошнота, рвота, горечь во рту, желтушность кожи, снижение массы тела, отеки и другие. Врач подчеркнула, что печень не загрязняется, а выполняет функцию фильтрации. Правильный образ жизни и правильное питание, исключающее продукты, вредные для печени, являются лучшим способом поддержания ее функции и профилактики заболеваний.