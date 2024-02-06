mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Врач Халиль: Употребление жирного мяса повышает риск развития болезни печени

Врач Халиль: Употребление жирного мяса повышает риск развития болезни печени

6 февраля 2024, 14:12
Фото: 1MI
Милана Халиль, гастроэнтеролог ИНВИТРО в городе Тверь, поделилась советами о сохранении здоровья печени. Она отметила, что печень выполняет множество важных функций, таких как участие в процессе пищеварения и обмене веществ, а также вывод токсичных веществ.

Врач предупредила, что употребление жирного мяса и высококалорийной пищи повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени, пишут «Известия».

Для людей, страдающих заболеваниями печени, рекомендуется ограничить потребление помидоров, икры лососевых и осетровых рыб, сыра, яиц и сливочного масла. Также следует избегать жареной пищи, маринованных овощей, жирного мяса и рыбы, острых приправ, лука, бобовых и специй. Врач также отметила, что необходимо полностью исключить алкоголь, кондитерские изделия, шоколад, орехи, мороженое и томатный сок.

Алкоголь также является опасным для здоровья печени. Регулярное употребление алкоголя может привести к разрушению клеток печени и образованию жирового гепатоза. Доктор Халиль подчеркнула, что нет безопасной дозы алкоголя, и что даже небольшие количества могут привести к развитию алкогольного гепатита, алкогольной болезни печени и цирроза.

Она также предупредила о признаках, которые могут указывать на проблемы с печенью, такие как тошнота, рвота, горечь во рту, желтушность кожи, снижение массы тела, отеки и другие. Врач подчеркнула, что печень не загрязняется, а выполняет функцию фильтрации. Правильный образ жизни и правильное питание, исключающее продукты, вредные для печени, являются лучшим способом поддержания ее функции и профилактики заболеваний.

Для поддержания здоровья печени рекомендуется включить в рацион фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, крупы, растительные жиры, нежирную рыбу и постное мясо. Врач также отметила важность употребления пшеничного хлеба и сухариков.

Подпишитесь
Повредили при демонтаже: в Уфе от рук рабочих пострадал объект культурного наследия
Сегодня, 07:35
Пьяный мужчина с охотничьим ружьем пытался расстрелять школьников в Уфе
Сегодня, 08:02
Из-за снежных завалов в уфимском дворе застряли две машины скорой помощи
Вчера, 16:21
Жители «отдалённой территории» Уфы просят спасти лес от вырубки и обратились к Путину
Сегодня, 11:57
В Уфе построят новый железнодорожный вокзал
Сегодня, 05:28
В России коллекторов выпроваживают из мусорного бизнеса
Сегодня, 04:51