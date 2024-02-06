В Уфу приедет всемирно известный гроссмейстер Сергей Карякин

Сергей Карякин получил титул гроссмейстера в 12 лет, в 2021 году его рекорд был побит). В 26 лет он дошёл до встречи за титул чемпиона мира по шахматам, но проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. До этого он стал чемпионом мира по быстрым шахматам, обладателем Кубка мира ФИДЕ, чемпионом мира в блице. В составе сборной России Сергей Карякин дважды побеждал в командных чемпионатах мира. В 2023 году он стал президентом Федерации шахмат Подмосковья.