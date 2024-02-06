В Уфу приедет всемирно известный гроссмейстер Сергей Карякин

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В Уфе пройдёт встреча с самым молодым гроссмейстером истории (внесён в Книгу рекордов Гиннесса) Сергеем Карякиным. Вице-чемпион мира 2 марта проведёт в ТЦ «Артерия» сеанс одновременной игры с руководителями республики и крупных компаний.
Сергей Карякин получил титул гроссмейстера в 12 лет, в 2021 году его рекорд был побит). В 26 лет он дошёл до встречи за титул чемпиона мира по шахматам, но проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. До этого он стал чемпионом мира по быстрым шахматам, обладателем Кубка мира ФИДЕ, чемпионом мира в блице. В составе сборной России Сергей Карякин дважды побеждал в командных чемпионатах мира. В 2023 году он стал президентом Федерации шахмат Подмосковья.
Мероприятие пройдёт в многофункциональном центре «Артерия». Его организует также «Коммерсант-Башкортостан» при партнёрстве девелопера «Садовое кольцо». Также запланирован сеанс одновременной игры с чемпионкой Азии Лейлой Табермаковой — противостоять ей будут юные шахматисты. В программу события включена пресс-конференция с Сергеем Карякиным, автограф-сессия и награждение участников.