В России коллекторов выпроваживают из мусорного бизнеса

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Published Сегодня, 04:51
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Один из актуальных прецедентов в этой практике — попытка ООО «Чистый Город Кемерово» привлечь третьих лиц к погашению долгов по оплате за обращение с ТКО в Кемерово. В 2023 году на компанию подали жалобу, согласно которой она якобы завуалировала в своей закупке приобретение коллекторских услуг. УФАС по Кемеровской области признало, что регоператор нарушил ч. 1 ст. 2 No223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 148 (23) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах.
В частности, компания поручала агенту по телефону или лично информировать должников о том, что погасить долг нужно в досудебном порядке. При этом личные встречи и телефонные переговоры с должниками по оплате услуг по обращению с ТКО не предусмотрены действующим законодательством РФ и нарушают права и законные интересы граждан. Более того, закон четко определяет круг разрешенных возможных действий. Также отметим, что по Жилищному кодексу регоператор не может уступать право требования по возврату просроченных платежей третьим лицам за исключением вновь созданного ТСН, УК и т. д., либо иной специализированной компании. И ключевой момент в том, что взыскивать долги по ЖКУ через коллекторов в России запретили законодательно в 2019 году (в т. ч. Верховный суд РФ). Позицию ведомства поддержала и прокуратура Кемеровской области — Кузбасса.
Добавим, что 29 января в Томске состоялось апелляционное слушание, согласно которому суд первой инстанции отклонил доводы об отсутствии нарушений регоператором требований №223- ФЗ. Так, в решении обозначено, что действующее законодательство исключает возможность взыскания задолженности физлиц по жилищной плате и плате за коммунальные услуги с привлечением лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, т. е. по факту — коллекторов. При этом необоснованное расширение круга потенциальных участников закупки в нарушение требований закона, свидетельствует о нарушении требований ч. 1 ст. 2 223-ФЗ.
В Башкирии работа в этой сфере выстраивается иначе. В частности, должниками регоператора МУП «Спецавтохозяйство» будет заниматься уфимская юридическая компания «Эко Партнер», у которой есть юридический опыт работы на рынке обращения с отходами в разных регионах России. «Эко Партнер» выиграл оба лота недавней закупки МУПа. Во-первых, это работа с юрлицами, которые ежедневно используют контейнерные площадки жителей домов и не платят за вывоз ТКО, не имея собственных контейнерных площадок. Во-вторых, это взыскание задолженности с физлиц без коллекторских методов — стоит отметить, что здесь в процессе конкурса начальная цена контракта упала до 92% от начальной суммы за единицу. Как объяснила заместитель директора ООО «Эко Партнер» Рената Самойлова, этому способствовала конкурирующая компания-коллектор:
— Наша компания всегда была против коллекторских методов, но, к сожалению, сформировавшийся за десятилетия коллекторский рынок по-прежнему конкурирует с юридическими фирмами, так как правоприменительную практику учитывают не все заказчики, несмотря на прямой запрет в законе. Мы профессионально работаем на рынке обращения с ТКО с 2021 года, есть успешная практика не только в Башкирии, но и за ее пределами. Отмечу, что по условиям договоров, заключенных со «Спецавтохозяйством», мы получаем вознаграждение только в том случае, если долг — взысканная сумма — поступает на счет заказчика. И даже несмотря на такие жесткие условия, коллекторы демпингуют стоимость при участии в электронной процедуре за право работать с населением по взысканию долгов за ЖКУ. Добавлю, что также мы стараемся исправить ситуацию на этом рынке — например, в апелляционной инстанции устояло решение УФАС по кемеровскому делу именно по нашей жалобе. Правоприменительная практика взыскания задолженности за услугу «обращение с ТКО» в нашем регионе только формируется, в том числе и нашими силами, при исполнении агентских договоров, заключенных с регоператорами на территории Башкирии. Что касается работы с потребителями услуги «обращение с ТКО», владеющих коммерческой недвижимостью, то самое сложное — это расчет норматива и сбор доказательственной базы, так как закон и судебная практика в России стоят на стороне потребителей услуги, а вот интересы регоператора необходимо отстаивать в суде, чем мы и занимаемся.
В «Эко Партнер» также отметили, что разработали собственную методику по выявлению аналогичных случаев в регионах России, когда предмет агентских закупок может не соответствовать содержательной сути и попросту скрывает покупку коллекторских услуг. В частности, на это указывает то, что ряд положений и техзадания в закупочных документах заказчиков дублируют положения ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях“ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Хотя действующим законодательством четко оговорены действия, которые может осуществлять исполнитель коммунальных услуг при уведомлении потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальных слуг. Вместе с тем агентский договор, который фигурирует в закупках, — это соглашение об оказании услуг, на основании которого одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. Агент может лишь выполнять ряд порученных ему действий, но ответственность за действия, направленные на истребование задолженности при этом несет профессиональный участник рынка ЖКУ.