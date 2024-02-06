В России коллекторов выпроваживают из мусорного бизнеса

— Наша компания всегда была против коллекторских методов, но, к сожалению, сформировавшийся за десятилетия коллекторский рынок по-прежнему конкурирует с юридическими фирмами, так как правоприменительную практику учитывают не все заказчики, несмотря на прямой запрет в законе. Мы профессионально работаем на рынке обращения с ТКО с 2021 года, есть успешная практика не только в Башкирии, но и за ее пределами. Отмечу, что по условиям договоров, заключенных со «Спецавтохозяйством», мы получаем вознаграждение только в том случае, если долг — взысканная сумма — поступает на счет заказчика. И даже несмотря на такие жесткие условия, коллекторы демпингуют стоимость при участии в электронной процедуре за право работать с населением по взысканию долгов за ЖКУ. Добавлю, что также мы стараемся исправить ситуацию на этом рынке — например, в апелляционной инстанции устояло решение УФАС по кемеровскому делу именно по нашей жалобе. Правоприменительная практика взыскания задолженности за услугу «обращение с ТКО» в нашем регионе только формируется, в том числе и нашими силами, при исполнении агентских договоров, заключенных с регоператорами на территории Башкирии. Что касается работы с потребителями услуги «обращение с ТКО», владеющих коммерческой недвижимостью, то самое сложное — это расчет норматива и сбор доказательственной базы, так как закон и судебная практика в России стоят на стороне потребителей услуги, а вот интересы регоператора необходимо отстаивать в суде, чем мы и занимаемся.