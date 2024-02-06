В одном из районов Уфы канализационные стоки заливают улицы

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
По словам автора, содержимое канализации вытекало на дороги по улице Мусы Джалиля. Горожанин предположил, что завтра на этом месте будет каток. Однако в комментариях пользователи напомнили о «плюсовой» температуре.
Отметим, что администрация Демского района города находится на улице Островского, а окна чиновников выходят на Джалиля. Неизвестно, отключат ли из-за прорыва воду в близлежащих домах. Как скоро коммунальщики устранят последствия аварии — не уточняется.
Напомним, в начале декабря 2023 года в столице РБ на улице Галле случилась авария на напорном канализационном коллекторе. Дороги и тротуары затопило фекалиями — территорию пришлось ограждать.