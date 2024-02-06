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Published Сегодня, 17:18

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В одном из районов Уфы канализационные стоки заливают улицы

В одном из районов Уфы канализационные стоки заливают улицы

6 февраля 2024, 17:18
Фото: 1MI
В Демском районе Уфы сегодня вечером, 6 февраля, случился прорыв. Из-под крышки канализационного люка вытекала вода на проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале Ufa_rb.

По словам автора, содержимое канализации вытекало на дороги по улице Мусы Джалиля. Горожанин предположил, что завтра на этом месте будет каток. Однако в комментариях пользователи напомнили о «плюсовой» температуре.

Отметим, что администрация Демского района города находится на улице Островского, а окна чиновников выходят на Джалиля. Неизвестно, отключат ли из-за прорыва воду в близлежащих домах. Как скоро коммунальщики устранят последствия аварии — не уточняется.

Напомним, в начале декабря 2023 года в столице РБ на улице Галле случилась авария на напорном канализационном коллекторе. Дороги и тротуары затопило фекалиями — территорию пришлось ограждать.

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#Происшествия#Уфа#Дороги#Соцсети#Прорыв канализации#Марина Шорина
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