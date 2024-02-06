В Башкирии задержали еще двоих участников митингов в поддержку Фаиля Алсынова*

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Башкирии задержали еще двоих участников несанкционированных митингов в поддержку Фаиля Аслынова* в Баймаке.
Так, 3 февраля из Абзелилово забрали в Уфу Юнира Х., о чем его родственники сообщили в группе «Поиск инфо по задержанным после Баймака». 5 февраля, по данным издания, Октябрьский районный суд Уфы вынес постановление о заключении его под стражу.
Еще одного участника акций Юнира С. изначально задержали 24 января, после чего он отсидел 10 суток административного ареста, затем, по словам родственников, его повторно арестовали 5 февраля.
Напомним, в январе этого года в Баймаке и Уфе прошли несанкционированные митинги в поддержку Фаиля Алсынова. Участие в них приняли тысячи жителей республики. В день оглашения приговора Алсынову, 17 января, в Баймаке произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики.
Спустя несколько дней после этого в СМИ появилась информация о том, что ряд участников митингов были задержаны — их привлекли к административной ответственности.
В 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»*** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.
*— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.