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В Башкирии задержали еще двоих участников митингов в поддержку Фаиля Алсынова*

В Башкирии задержали еще двоих участников митингов в поддержку Фаиля Алсынова*

6 февраля 2024, 10:25
Фото: 1MI
Об этом сообщает общественно-политическое издание «Аспекты» со ссылкой на родственников задержанных.

В Башкирии задержали еще двоих участников несанкционированных митингов в поддержку Фаиля Аслынова* в Баймаке.

Так, 3 февраля из Абзелилово забрали в Уфу Юнира Х., о чем его родственники сообщили в группе «Поиск инфо по задержанным после Баймака». 5 февраля, по данным издания, Октябрьский районный суд Уфы вынес постановление о заключении его под стражу.

Еще одного участника акций Юнира С. изначально задержали 24 января, после чего он отсидел 10 суток административного ареста, затем, по словам родственников, его повторно арестовали 5 февраля.

Напомним, в январе этого года в Баймаке и Уфе прошли несанкционированные митинги в поддержку Фаиля Алсынова. Участие в них приняли тысячи жителей республики. В день оглашения приговора Алсынову, 17 января, в Баймаке произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики.

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Спустя несколько дней после этого в СМИ появилась информация о том, что ряд участников митингов были задержаны — их привлекли к административной ответственности.

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В 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»*** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.

*— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

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#Общество#Происшествия#Митинг#Суд#Новости Башкирии#Фаиль Алсынов#Азамат Нухов#Постановление суда
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