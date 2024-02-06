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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

«Тур для дур»: ценник на девичник в Башкирии

«Тур для дур»: ценник на девичник в Башкирии

6 февраля 2024, 17:03
Фото: Сайт Терра Башкирия
На официальном сайте башкирского туристического бренда появился отдых девушек. Это направление назвали «туром для дур». Информация размещена на Terra Bashkiria.
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Отдых

На это обратили внимание жители республики. Они считают ненормальным называть так тур. В комментариях пользователи добавили, что потом создатели таких девичников власти берутся осуждать детей на «голых» вечеринках.

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Жители Башкирии уверены, что целенаправленно женщины не поедут на такой отдых, несмотря на предложения. Другие начали перечислять альтернативные названия путевкам.

Отметим, что на создании собственного туристического бренда в Башкирии настаивал Госкомитет по туризму. Сегодня курируют его в министерстве предпринимательства и туризма РБ.

Фото: Скриншот сайта

В предложение для девушек входит катание на снегоходах, прогулка на лошадях, питание, баня, купание в чане, массаж и общение с астрологом. Уехать можно лишь на один день, а стоимость поездки составит 5,5 тысячи рублей. Дислоцироваться участницы тура будут в селе Октябрьское Иглинского района.

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#Общество#Башкортостан#Туризм#Отдых#Тур#Марина Шорина
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