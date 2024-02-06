«Тур для дур»: ценник на девичник в Башкирии

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
На это обратили внимание жители республики. Они считают ненормальным называть так тур. В комментариях пользователи добавили, что потом создатели таких девичников власти берутся осуждать детей на «голых» вечеринках.
Жители Башкирии уверены, что целенаправленно женщины не поедут на такой отдых, несмотря на предложения. Другие начали перечислять альтернативные названия путевкам.
Отметим, что на создании собственного туристического бренда в Башкирии настаивал Госкомитет по туризму. Сегодня курируют его в министерстве предпринимательства и туризма РБ.
В предложение для девушек входит катание на снегоходах, прогулка на лошадях, питание, баня, купание в чане, массаж и общение с астрологом. Уехать можно лишь на один день, а стоимость поездки составит 5,5 тысячи рублей. Дислоцироваться участницы тура будут в селе Октябрьское Иглинского района.