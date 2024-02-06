«Тур для дур»: ценник на девичник в Башкирии

В предложение для девушек входит катание на снегоходах, прогулка на лошадях, питание, баня, купание в чане, массаж и общение с астрологом. Уехать можно лишь на один день, а стоимость поездки составит 5,5 тысячи рублей. Дислоцироваться участницы тура будут в селе Октябрьское Иглинского района.