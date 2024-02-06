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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Мероприятия в честь открытия памятника Муртазе Рахимову обойдутся в 6 млн рублей

Церемония открытия памятника Муртазе Рахимову в Уфе обойдётся в 6 млн рублей

6 февраля 2024, 10:52
Фото: mkset.ru

Мероприятия в честь открытия памятника Муртазе Рахимову обойдутся в 6 млн рублей

Контракт заключён с единственным поставщиком несколько дней назад.

Организация и проведение культурной программы в день открытия памятника первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову будет стоить 6,121 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Башгосфилармония им. Хусаина Ахметова заключила контракт на проведение мероприятий в честь открытия памятника. Напомним, событие анонсировано на завтра. Также в честь первого президента установят мемориальные доски на фасадах домов, в которых жил и работал Муртаза Рахимов.

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Договор заключён 5 февраля с единственным поставщиком. В прошлом году Башгосфилармония заключила контракты на миллионы рублей для проведения концертов Элвина Грея.

Напомним, памятные мероприятия в честь Муртазы Рахимова приведут к перекрытию одной из улиц. А подписчики Mkset.ru назвали уход из жизни Бабая главным событием 2023 года.

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#Общество#Уфа#Госзакупки#Новости Башкирии#Рахимов Муртаза Губайдуллович#Идэль Гумеров
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