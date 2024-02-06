Церемония открытия памятника Муртазе Рахимову в Уфе обойдётся в 6 млн рублей

Башгосфилармония им. Хусаина Ахметова заключила контракт на проведение мероприятий в честь открытия памятника. Напомним, событие анонсировано на завтра. Также в честь первого президента установят мемориальные доски на фасадах домов, в которых жил и работал Муртаза Рахимов.