Церемония открытия памятника Муртазе Рахимову в Уфе обойдётся в 6 млн рублей

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Организация и проведение культурной программы в день открытия памятника первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову будет стоить 6,121 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Башгосфилармония им. Хусаина Ахметова заключила контракт на проведение мероприятий в честь открытия памятника. Напомним, событие анонсировано на завтра. Также в честь первого президента установят мемориальные доски на фасадах домов, в которых жил и работал Муртаза Рахимов.
Договор заключён 5 февраля с единственным поставщиком. В прошлом году Башгосфилармония заключила контракты на миллионы рублей для проведения концертов Элвина Грея.
Напомним, памятные мероприятия в честь Муртазы Рахимова приведут к перекрытию одной из улиц. А подписчики Mkset.ru назвали уход из жизни Бабая главным событием 2023 года.