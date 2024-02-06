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Posted 6 февраля 2024, 14:17

Published 6 февраля 2024, 14:17

Modified 6 февраля 2024, 14:17

Updated 6 февраля 2024, 14:17

Призовой фонд Югорского лыжного марафона составляет более 2 млн рублей

6 февраля 2024, 14:17
В начале апреля в Ханты-Мансийске пройдёт очередной Югорский лыжный марафон. Один из организаторов — группа ВТБ — предоставляет денежные призы для победителей на сумму 2,3 млн рублей.

Сообщается, что 1,6 млн рублей будут распределены 6 апреля — в первый день мероприятия. Первая финишировавшая десятка спортсменов получит денежные призы. За первые три места — 400 000, 200 000 и 100 000 соответственно. Во второй день разыграют оставшуюся часть денег. При этом все участники забегов получат памятные медали, значки, шапки и майки, пишет inkazan.ru.

По информации на начало февраля 2024 года, заявки на участие в лыжной гонке подали свыше 1000 человек, в том числе зарубежные спортсмены. Есть желающие приехать в Ханты-Мансийск из Казахстана и Эстонии. География зарегистрированных на участие в марафоне по РФ на данный момент охватывает почти 30 регионов. При этом возрастные рамки очень широкие — от совсем малышей и до 80-летних людей.

Также на лыжню выйдут известные спортсмены. Организаторы напомнили, что Александр Легков, Александр Большунов, Татьяна Сорина и другие олимпийские чемпионы в разные годы становились победителями Югорского лыжного марафона.

Представитель ВТБ и «Открытия» в Ханты-Мансийске Виталий Мосунов рассказал, что в этом году участники марафона впервые смогут участвовать в семикилометровой «Ретрогонке». Им предстоит пользоваться винтажным лыжным инвентарём. А финиш маршрута будет в городском парке.

По словам Мосунова, Югорский марафон — это для многих хорошая традиция завершения лыжного сезона.

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