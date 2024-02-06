Призовой фонд Югорского лыжного марафона составляет более 2 млн рублей

Posted 6 февраля 2024, 14:17
Published 6 февраля 2024, 14:17
Modified 6 февраля 2024, 14:17
Updated 6 февраля 2024, 14:17
Сообщается, что 1,6 млн рублей будут распределены 6 апреля — в первый день мероприятия. Первая финишировавшая десятка спортсменов получит денежные призы. За первые три места — 400 000, 200 000 и 100 000 соответственно. Во второй день разыграют оставшуюся часть денег. При этом все участники забегов получат памятные медали, значки, шапки и майки, пишет inkazan.ru.
По информации на начало февраля 2024 года, заявки на участие в лыжной гонке подали свыше 1000 человек, в том числе зарубежные спортсмены. Есть желающие приехать в Ханты-Мансийск из Казахстана и Эстонии. География зарегистрированных на участие в марафоне по РФ на данный момент охватывает почти 30 регионов. При этом возрастные рамки очень широкие — от совсем малышей и до 80-летних людей.
Также на лыжню выйдут известные спортсмены. Организаторы напомнили, что Александр Легков, Александр Большунов, Татьяна Сорина и другие олимпийские чемпионы в разные годы становились победителями Югорского лыжного марафона.
Представитель ВТБ и «Открытия» в Ханты-Мансийске Виталий Мосунов рассказал, что в этом году участники марафона впервые смогут участвовать в семикилометровой «Ретрогонке». Им предстоит пользоваться винтажным лыжным инвентарём. А финиш маршрута будет в городском парке.
По словам Мосунова, Югорский марафон — это для многих хорошая традиция завершения лыжного сезона.