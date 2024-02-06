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Published Сегодня, 15:48

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Updated Сегодня, 15:50

Парковка по цене однушки: в Уфе продают место под машину

Парковка по цене однушки: в Уфе продают место под машину

6 февраля 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney
В Уфе неизвестные продают машиноместо в элитном жилом комплексе «Аристократ». Его стоимость достигает 3,5 млн рублей, что равно ценникам на однокомнатные квартиры в разных районах столицы Башкирии. Подобная публикация появилась на сайте объявлений.

Парковочное место на 15 квадратных метров находится под землей. Въезд туда располагается со стороны улицы Краснодонской. Машиноместо будет на минус первом уровне — продавец отмечает, что это удачное расположение.

За эти же деньги и еще дешевле уфимцы могут приобрести однокомнатную квартиру, площадь которой составит до 35 «квадратов». Кроме того, недалеко от вокзала — на улице Вокзальной — находится «двушка» на 54 квадратных метра. Квартира на первом этаже отдается за 3,5 млн рублей.

Стоимость жилья в «Аристократе» варьируется от 25 до 55 млн рублей. ЖК строился компанией «Жилстройинвест».

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#Общество#Уфа#Парковка#Квартира#Марина Шорина
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