Парковка по цене однушки: в Уфе продают место под машину

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Парковочное место на 15 квадратных метров находится под землей. Въезд туда располагается со стороны улицы Краснодонской. Машиноместо будет на минус первом уровне — продавец отмечает, что это удачное расположение.
За эти же деньги и еще дешевле уфимцы могут приобрести однокомнатную квартиру, площадь которой составит до 35 «квадратов». Кроме того, недалеко от вокзала — на улице Вокзальной — находится «двушка» на 54 квадратных метра. Квартира на первом этаже отдается за 3,5 млн рублей.
Стоимость жилья в «Аристократе» варьируется от 25 до 55 млн рублей. ЖК строился компанией «Жилстройинвест».