Парковка по цене однушки: в Уфе продают место под машину

За эти же деньги и еще дешевле уфимцы могут приобрести однокомнатную квартиру, площадь которой составит до 35 «квадратов». Кроме того, недалеко от вокзала — на улице Вокзальной — находится «двушка» на 54 квадратных метра. Квартира на первом этаже отдается за 3,5 млн рублей.