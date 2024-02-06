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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

На Уфу надвигаются ураганный ветер и снег

На Уфу надвигаются ураганный ветер и снег

6 февраля 2024, 14:07
Фото: 1MI
На Уфу надвигается непогода. Жителей города предупредили о снегопаде и сильном ветре. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской защиты столицы РБ.

Синоптики заявили, что с 20 часов 6 февраля уфимцев ждут обильные осадки. Также на город может опуститься мокрый снег. Местами на дорогах будут снежные заносы, накаты и гололед.

Все эти явления продолжатся в течение суток. Жителей города ждет юго-восточный и северо-западный ветер, его скорость достигнет 9-20 метров в секунду. При этом за окном будет от -2 до 0 градусов.

Уфимцев попросили быть осторожными при проходе у зданий. Также им рекомендовали обходить деревья, линии электропередач, рекламные щиты и неустойчивые конструкции. По возможности горожанам лучше не покидать дом, отложить дальние поездки и не ставить машины с опасными вертикальными объектами.

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#Уфа#Снег#Ветер#Окружающая среда#Марина Шорина
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