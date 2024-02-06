На Уфу надвигаются ураганный ветер и снег

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Синоптики заявили, что с 20 часов 6 февраля уфимцев ждут обильные осадки. Также на город может опуститься мокрый снег. Местами на дорогах будут снежные заносы, накаты и гололед.
Все эти явления продолжатся в течение суток. Жителей города ждет юго-восточный и северо-западный ветер, его скорость достигнет 9-20 метров в секунду. При этом за окном будет от -2 до 0 градусов.
Уфимцев попросили быть осторожными при проходе у зданий. Также им рекомендовали обходить деревья, линии электропередач, рекламные щиты и неустойчивые конструкции. По возможности горожанам лучше не покидать дом, отложить дальние поездки и не ставить машины с опасными вертикальными объектами.