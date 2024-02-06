Из-за ребенка в квартиру уфимцев приехали скорая, пожарные и полиция

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Инцидент случился сегодня днем, 6 февраля, в доме по улице Грозненская. Неизвестно, как именно малышу удалось заблокировать матери выход с балкона и сколько времени он провел в одиночестве в жилище.
В квартире осталась кастрюля на плите, которая начала дымиться. Спасатели прибыли на место и открыли дверь женщине. Ни ребенок, ни его мать не пострадали.
На вызов также приехали пожарные, полиция, медики и газовая служба. Однако их помощь не потребовалась.
Больше двух лет назад жительницу Кумертау судили за оставление за оставление своего малолетнего сына в опасности. Пьяная женщина решила наказать сына и вывела ребенка в домашней одежде на неутепленный балкон в мороз.