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Из-за ребенка в квартиру уфимцев приехали скорая, пожарные и полиция

Из-за ребенка в квартиру уфимцев приехали скорая, пожарные и полиция

6 февраля 2024, 16:21
Фото: 1MI
В Уфе двухлетний ребенок закрыл мать на балконе. Из-за этого к ним в квартиру приехали пожарные, медики и полицейские. Подробности раскрыли в Госкомитете РБ по ЧС.

Инцидент случился сегодня днем, 6 февраля, в доме по улице Грозненская. Неизвестно, как именно малышу удалось заблокировать матери выход с балкона и сколько времени он провел в одиночестве в жилище.

В квартире осталась кастрюля на плите, которая начала дымиться. Спасатели прибыли на место и открыли дверь женщине. Ни ребенок, ни его мать не пострадали.

На вызов также приехали пожарные, полиция, медики и газовая служба. Однако их помощь не потребовалась.

Больше двух лет назад жительницу Кумертау судили за оставление за оставление своего малолетнего сына в опасности. Пьяная женщина решила наказать сына и вывела ребенка в домашней одежде на неутепленный балкон в мороз.

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#Общество#Уфа#Ребенок#Госкомитет по ЧС#Марина Шорина
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