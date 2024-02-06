Исаевич: «Зонтичные» поручительства привлекли для МСП более 312 млрд рублей за год

Первое место среди российских регионов по приросту объемов кредитов, выданных под поручительства КМСП, заняла Москва с приростом 72 млрд рублей, что эквивалентно 93%. На второй строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург, здесь прирост кредитования достиг 23,6 млрд рублей, что соответствует 66%. На третьем месте — Подмосковье с 19,7 млрд рублей (+47%) прироста объемов оформленных кредитов. Следующими по списку идут Свердловская область (+11,7 млрд — 64%), Татарстан (+8,1 млрд — 66%), а также Новосибирская и Самарская области с 9,1 млрд (+50%) и 7,4 млрд (+70%) прироста соответственно. Затем следуют Алтайский (5,8 млрд рублей, +95%) и Краснодарский края (+13,7 млрд, +22%), Иркутская область (4,0 млрд, +140%) и Красноярский край (7,0 млрд рублей, +49%).