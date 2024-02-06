Исаевич: «Зонтичные» поручительства привлекли для МСП более 312 млрд рублей за год

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Об этом рассказал гендиректор КМСП Александр Исаевич при подведении итогов прошлого года, пишет ТАСС.
Он заявил, что объем привлеченного финансирования увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Глава КМСП отметил, что почти 50% объема (эквивалентно 153 млрд рублей) составило кредитование МСП из реального сектора экономики, где прирост составил 36% в сравнении с 2022 годом. Эксперт подчеркнул, что среди получателей средств под «зонтичные» поручительства сохраняется высокая доля микробизнеса. В 2023 году такие предприятия составили 76% от совокупного количества кредитов, выданных банками.
Также специалист упомянул об изменении соотношения по целям привлечения финансирования под «зонтичные» поручительства. Так, в 2022 году доля инвесткредитов составила одну четвертую часть привлеченных средств, а в 2023-м достигла 34%.
Первыми в перечне отраслей по росту объема кредитования под «зонтичные» поручительства в прошлом году стали гостиничный бизнес и общепит с приростом 145%. Следующие по списку — административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (+90%). А замыкает первую пятерку сфера транспортировки и хранения, где прирост составил 68%.
Первое место среди российских регионов по приросту объемов кредитов, выданных под поручительства КМСП, заняла Москва с приростом 72 млрд рублей, что эквивалентно 93%. На второй строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург, здесь прирост кредитования достиг 23,6 млрд рублей, что соответствует 66%. На третьем месте — Подмосковье с 19,7 млрд рублей (+47%) прироста объемов оформленных кредитов. Следующими по списку идут Свердловская область (+11,7 млрд — 64%), Татарстан (+8,1 млрд — 66%), а также Новосибирская и Самарская области с 9,1 млрд (+50%) и 7,4 млрд (+70%) прироста соответственно. Затем следуют Алтайский (5,8 млрд рублей, +95%) и Краснодарский края (+13,7 млрд, +22%), Иркутская область (4,0 млрд, +140%) и Красноярский край (7,0 млрд рублей, +49%).
Первую пятерку среди банков — лидеров по объемам кредитов, выданных под «зонтичные» поручительства, в минувшем году возглавил Сбербанк, выдавший предприятиям МСП займов на 99,7 млрд рублей. Далее с небольшим отрывом следует Альфа-Банк (95,8 млрд), затем — ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей).
Что касается самого высокого прироста кредитования в прошлом году, то он был зафиксирован в Альфа-Банке, которому удалось увеличить общий объем выданных заемных средств на 62,6 млрд рублей (+189%).