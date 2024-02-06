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Updated Сегодня, 09:12

Исаевич: «Зонтичные» поручительства привлекли для МСП более 312 млрд рублей за год

Исаевич: «Зонтичные» поручительства привлекли для МСП более 312 млрд рублей за год

6 февраля 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
Российским малым и средним предприятиям удалось привлечь кредитных средств на сумму более 312 млрд рублей благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП.

Об этом рассказал гендиректор КМСП Александр Исаевич при подведении итогов прошлого года, пишет ТАСС.

Он заявил, что объем привлеченного финансирования увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Глава КМСП отметил, что почти 50% объема (эквивалентно 153 млрд рублей) составило кредитование МСП из реального сектора экономики, где прирост составил 36% в сравнении с 2022 годом. Эксперт подчеркнул, что среди получателей средств под «зонтичные» поручительства сохраняется высокая доля микробизнеса. В 2023 году такие предприятия составили 76% от совокупного количества кредитов, выданных банками.

Также специалист упомянул об изменении соотношения по целям привлечения финансирования под «зонтичные» поручительства. Так, в 2022 году доля инвесткредитов составила одну четвертую часть привлеченных средств, а в 2023-м достигла 34%.

Первыми в перечне отраслей по росту объема кредитования под «зонтичные» поручительства в прошлом году стали гостиничный бизнес и общепит с приростом 145%. Следующие по списку — административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (+90%). А замыкает первую пятерку сфера транспортировки и хранения, где прирост составил 68%.

Первое место среди российских регионов по приросту объемов кредитов, выданных под поручительства КМСП, заняла Москва с приростом 72 млрд рублей, что эквивалентно 93%. На второй строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург, здесь прирост кредитования достиг 23,6 млрд рублей, что соответствует 66%. На третьем месте — Подмосковье с 19,7 млрд рублей (+47%) прироста объемов оформленных кредитов. Следующими по списку идут Свердловская область (+11,7 млрд — 64%), Татарстан (+8,1 млрд — 66%), а также Новосибирская и Самарская области с 9,1 млрд (+50%) и 7,4 млрд (+70%) прироста соответственно. Затем следуют Алтайский (5,8 млрд рублей, +95%) и Краснодарский края (+13,7 млрд, +22%), Иркутская область (4,0 млрд, +140%) и Красноярский край (7,0 млрд рублей, +49%).

Первую пятерку среди банков — лидеров по объемам кредитов, выданных под «зонтичные» поручительства, в минувшем году возглавил Сбербанк, выдавший предприятиям МСП займов на 99,7 млрд рублей. Далее с небольшим отрывом следует Альфа-Банк (95,8 млрд), затем — ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей).

Что касается самого высокого прироста кредитования в прошлом году, то он был зафиксирован в Альфа-Банке, которому удалось увеличить общий объем выданных заемных средств на 62,6 млрд рублей (+189%).

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