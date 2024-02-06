Глава РЭО Буцаев рассказал о составе жюри конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
Для участия в отборе лучших проектов организаторы пригласили в экспертное жюри Елену Титову — директора Всероссийского музея декоративного искусства, Анну Кислицыну — ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, Ольгу Свиблову — директора Мультимедиа Арт Музея, художника Медерика Тюрея и других специалистов.
Согласно заявлению Дениса Буцаева, гендиректора Российского экологического оператора, конкурс «Зеленый квадрат» был учрежден в рамках экопросветительской программы. Целью мероприятия является выявление авторов лучших работ, максимально отражающих проблемы сферы обращения с отходами и тему загрязнения окружающей среды и способствующих популяризации идеи осознанного потребления, раздельного сбора мусора и бережного отношения к природным ресурсам. В экспертном жюри конкурса участвуют специалисты из разных отраслей. Они помогут отобрать лучшие проекты для составления итоговой экспозиции, пишет newsnn.ru.
Сообщается, что в команду жюри для отбора лучших работ конкурсантов также пригласили первого зампредседателя Комитета ГД РФ по экологии Вячеслава Фетисова, зампредседателя Комитета ГД РФ по экологии Александра Когана, председателя совета федеральной территории «Сириус» Елену Шмелеву, ректора Университета МИСиС Алевтину Черникову, ректора РЭУ им. Г. В. Плеханова Ивана Лобанова, директора Института дизайна РГУ им. А. Н. Косыгина Ларису Смирнову, управляющего партнера и совладельца галереи «Триумф» Дмитрия Ханкина, советника руководителя Росмолодежи Олега Макарова, руководителя арт-парка «Таврида» Марию-Николь Селиванову, руководителя школы Uteens, Universal University Наталью Рогаль, а также художника и автора ютуб-канала об искусстве «Арт-Обстрел» Николая Рындина.
По словам Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, всего была принята 561 заявка от потенциальных участников конкурса. Авторами конкурсных проектов стали не только российские граждане, но и художники из Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Примерно 50 из них отправятся в Крым для участия в образовательной программе академии «Меганом» арт-кластера «Таврида», где модернизируют свои эскизы или разработают новый концепт. Жюри, в свою очередь, поможет составить итоговую экспозицию, которая будет представлена на Всемирном фестивале молодежи.
С условиями конкурса можно подробно ознакомиться на сайте. Партнерами мероприятия являются арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи.