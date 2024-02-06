Глава РЭО Буцаев рассказал о составе жюри конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат»

По словам Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, всего была принята 561 заявка от потенциальных участников конкурса. Авторами конкурсных проектов стали не только российские граждане, но и художники из Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Примерно 50 из них отправятся в Крым для участия в образовательной программе академии «Меганом» арт-кластера «Таврида», где модернизируют свои эскизы или разработают новый концепт. Жюри, в свою очередь, поможет составить итоговую экспозицию, которая будет представлена на Всемирном фестивале молодежи.