Глава РЭО Буцаев: Перекрытие мусорных площадок автомобилями приводит к штрафам

«К сожалению, подобные правонарушения регулярно фиксируются по стране. Из-за неправильной парковки автомобилистов мусоровозы не могут вовремя собрать и вывезти отходы, поэтому график и весь маршрут транспортировки сбиваются», — подчеркнул гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что в течение дня один мусоровоз способен обслужить около 80 контейнерных площадок в зависимости от масштабов его зоны присутствия. Поэтому время движения спецтехники расписано по минутам, и малейшая остановка может разрушить весь рабочий график, а еще иметь общий негативный эффект для работы регионального оператора. В частности, в Архангельске в 2023 году автомобилисты почти пять тысяч раз блокировали подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам. В связи с этим в кодексах отдельных регионов появились разделы, направленные на регулирование ответственности за нарушения в сфере благоустройства и предусматривающие административные штрафы за создание препятствий вывозу отходов с площадок накопления, заключил Буцаев.