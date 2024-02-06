Глава РЭО Буцаев: Перекрытие мусорных площадок автомобилями приводит к штрафам

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Сегодня к таким мерам обратились в Московской, Саратовской, Ленинградской, Белгородской, Новгородской, Оренбургской и Калужской областях, Приморском крае и других субъектах Федерации. Об этом информирует 56orb.
Для жителей регионов, где введены соответствующие законы, парковка рядом с мусорными контейнерами может закончиться штрафом в размере до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа достигнет десяти тысяч рублей, для юридических лиц поднимется до 30 тысяч рублей. Очевидно, что стоит выбирать места парковки, где машина не блокировала бы подъезд мусоровоза и загрузку мусора из бункеров и контейнеров.
«К сожалению, подобные правонарушения регулярно фиксируются по стране. Из-за неправильной парковки автомобилистов мусоровозы не могут вовремя собрать и вывезти отходы, поэтому график и весь маршрут транспортировки сбиваются», — подчеркнул гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что в течение дня один мусоровоз способен обслужить около 80 контейнерных площадок в зависимости от масштабов его зоны присутствия. Поэтому время движения спецтехники расписано по минутам, и малейшая остановка может разрушить весь рабочий график, а еще иметь общий негативный эффект для работы регионального оператора. В частности, в Архангельске в 2023 году автомобилисты почти пять тысяч раз блокировали подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам. В связи с этим в кодексах отдельных регионов появились разделы, направленные на регулирование ответственности за нарушения в сфере благоустройства и предусматривающие административные штрафы за создание препятствий вывозу отходов с площадок накопления, заключил Буцаев.
Стоит напомнить, что основная задача РЭО заключается в организации комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно положениям нацпроекта «Экология» это требуется для снижения объемов захоронения ТКО и последующего уменьшения экологической нагрузки на население. К 2030 году перед оператором стоит задача 100%-ной сортировки объема ТКО и двукратного снижения объемов ТКО, которые поступают на полигоны. Достичь вышеназванные показатели невозможно без запуска экономики замкнутого цикла.