ФОМС: В 2024 году на 3% увеличены объемы ЭКО

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Фонде обязательного медицинского страхования уточнили, что по сравнению с прошлым годом норматив вырос почти на 3%: с 89 501 до 91 478 случаев лечения, пишет rg.ru. Это соответствует показателю «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».
Услуги по проведению ЭКО за счет средств ОМС предоставляются бесплатно по направлению региональных комиссий в соответствии с установленным порядком, определенным Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Экстракорпоральное оплодотворение назначается в тех случаях, когда другие методы лечения бесплодия не дали результатов, но женщина способна выносить и родить ребенка. Женщинам до 35 лет направление выдается после прохождения лечения в течение 12 месяцев, а женщинам в возрасте 35 лет и старше — не менее полугода.
Для получения направления на экстракорпоральное оплодотворение необходимо обратиться в женскую консультацию или центр планирования семьи по месту жительства. Лечащий врач назначит соответствующие обследования для выявления причины бесплодия. После обследования и при отсутствии противопоказаний и ограничений для применения программы экстракорпорального оплодотворения диагностируется форма бесплодия, в соответствии с которой врачебная комиссия выдает направление на ЭКО.
В Фонде обязательного медицинского страхования отметили, что получить направление на ЭКО могут не только пары, состоящие в браке, но также пары, официально не узаконившие отношения, и одинокие женщины.
Проводить процедуру будут в медицинском учреждении, которое выбрала пациентка из списка предложенных организаций.
Также в ФОМС отметили, что с 2013 года за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы ОМС было проведено более 700 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. И количество процедур растет ежегодно. В прошлом году провели 98,3 тысячи процедур ЭКО — это на 7%, или на 6,4 тысячи процедур, больше, чем в 2022 году.
Напомним, в ноябре 2023 года президентом Российской Федерации был подписан указ о проведении в 2024 году Года семьи. Правительством был разработан и одобрен план основных мероприятий, одним из которых является охрана здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми.