ФОМС: В 2024 году на 3% увеличены объемы ЭКО

Также в ФОМС отметили, что с 2013 года за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы ОМС было проведено более 700 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. И количество процедур растет ежегодно. В прошлом году провели 98,3 тысячи процедур ЭКО — это на 7%, или на 6,4 тысячи процедур, больше, чем в 2022 году.