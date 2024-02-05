За три месяца рейтинг общественного транспорта Уфы рухнул на десятки пунктов

Согласно данным портала Simetra, за третий квартал 2023 года городу поставили оценку в 53,8 балла. За более ранний отчетный период Уфа получила 59,4 балла. За ценовую доступность эксперты поставили 51 балл, за комфортабельность — 58 баллов. Такую же оценку заслужил общественный транспорт и за физическую доступность.