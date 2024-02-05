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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Уфа не вошла в топ-50 городов по качеству общественного транспорта

За три месяца рейтинг общественного транспорта Уфы рухнул на десятки пунктов

5 февраля 2024, 14:28
Фото: 1MI

Уфа не вошла в топ-50 городов по качеству общественного транспорта

Столица Башкирии оказалась на 55 строчке рейтинга российских городов по качеству общественного транспорта. Уфа потеряла сразу 27 позиций за три месяца.

Согласно данным портала Simetra, за третий квартал 2023 года городу поставили оценку в 53,8 балла. За более ранний отчетный период Уфа получила 59,4 балла. За ценовую доступность эксперты поставили 51 балл, за комфортабельность — 58 баллов. Такую же оценку заслужил общественный транспорт и за физическую доступность.

Ранее жительница Уфы обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову из-за проблем с общественным транспортом. По словам женщины, ряд маршрутов нуждаются в дополнительных машинах, а в некоторые микрорайоны и вовсе невозможно добраться без пересадок. Это накладно для бюджетников.

За функциональность транспортной сети составители рейтинга дали Уфе 66 очков. Однако развитие и безопасность они оценили на 29 баллов.

При составлении списка брались во внимание показатели по пассажиропотоку (234 млн пассажиров в Уфе), количеству маршрутов.


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