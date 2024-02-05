За три месяца рейтинг общественного транспорта Уфы рухнул на десятки пунктов

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Согласно данным портала Simetra, за третий квартал 2023 года городу поставили оценку в 53,8 балла. За более ранний отчетный период Уфа получила 59,4 балла. За ценовую доступность эксперты поставили 51 балл, за комфортабельность — 58 баллов. Такую же оценку заслужил общественный транспорт и за физическую доступность.
Ранее жительница Уфы обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову из-за проблем с общественным транспортом. По словам женщины, ряд маршрутов нуждаются в дополнительных машинах, а в некоторые микрорайоны и вовсе невозможно добраться без пересадок. Это накладно для бюджетников.
За функциональность транспортной сети составители рейтинга дали Уфе 66 очков. Однако развитие и безопасность они оценили на 29 баллов.
При составлении списка брались во внимание показатели по пассажиропотоку (234 млн пассажиров в Уфе), количеству маршрутов.