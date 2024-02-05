За пять дней в Башкирии выпала треть от нормы осадков

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Показатели почти достигли декадной нормы — выпало 80% от этого значения. На этой неделе ожидается рост снежного покрова.
К середине недели, 7 и 8 февраля, жителей Башкирии ждут и мокрые осадки, местами — сильные. В отдельных районах возможна метель с сильным ветром. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололед.
К четвергу ночью похолодает до 10-15 градусов со знаком «минус». В светлое время суток ожидается до -5 градусов. Из-за роста атмосферного давления интенсивность осадков уменьшится.
Ранее синоптики обещали, что в Башкирии потеплеет до трех градусов выше нуля. Из-за этого пешеходам и водятелям следует быть осторожными на дорогах.