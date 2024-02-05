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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

За пять дней в Башкирии выпала треть от нормы осадков

За пять дней в Башкирии выпала треть от нормы осадков

5 февраля 2024, 13:33
Фото: mkset.ru
В Башкирии за первые пять дней текущего месяца выпала треть от месячной нормы осадков. Такие данные приводит местное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Показатели почти достигли декадной нормы — выпало 80% от этого значения. На этой неделе ожидается рост снежного покрова.

К середине недели, 7 и 8 февраля, жителей Башкирии ждут и мокрые осадки, местами — сильные. В отдельных районах возможна метель с сильным ветром. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололед.

К четвергу ночью похолодает до 10-15 градусов со знаком «минус». В светлое время суток ожидается до -5 градусов. Из-за роста атмосферного давления интенсивность осадков уменьшится.

Ранее синоптики обещали, что в Башкирии потеплеет до трех градусов выше нуля. Из-за этого пешеходам и водятелям следует быть осторожными на дорогах.

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#Башкортостан#Снег#Снегопад#Окружающая среда#Марина Шорина
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