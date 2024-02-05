«Я не очень доверяю вам»: Радий Хабиров остался недоволен работой районных чиновников

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 09:22
Радий Хабиров отчитал глав муниципалитетов за низкое качество проведения форумов «Управдом». По его мнению, в целом эта работы была выполнена, но некоторые вещи ему не понравились.
О необходимости проведения форумов Радий Хабиров заявил после новогодних праздников. На оперативном совещании правительства он призвал главу каждого муниципалитета встретиться с местными жителями. Однако в 4 муниципальных образованиях форумы проводились заместителями глав регионов, что вызвало критику со стороны губернатора:
— Это что такое? Главы стали сильно занятыми? Вы лучше идите к людям, я рассказал вам эту историю (имеется в виду необходимость донесения до населения шагов, предпринимаемых местными властями во избежание «вакуума» — прим. ред). Рассказывайте населению, что сделано и будет сделано или не будет сделано по какой-либо причине. Первое доведено лишь в 23 муниципалитетах людям доведено. Я вас заставлю разговаривать с людьми. Что вы обещали — должно быть занесено в протокол. — Р. Хабиров.
Радий Хабиров считает, что это непростая работа, так как люди приходят и высказывают претензии. Но некоторые чиновники халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей. Например, ряд муниципалитетов не разместили оповещения о проведении встреч (какие именно, глава Башкирии не рассказал). Особое недовольство Хабиров высказал по поводу того, что в нескольких образованиях количество участников форумов «Управдом» оказалось крайне низким.
— В Благовещенском районе — 227 многоквартирных домов. В форуме принял участие 21 человек — это издевательство. Я не очень доверяю вам в этом вопросе. Калтасинский район — 34 МКД, 8 участников форума. Благоварский район — 70 МКД, 13 участников. — Р. Хабиров.
Господин Хабиров вспомнил, что, будучи главой Красногорска, проводил такие же мероприятие в подчинённом городе. По его словам, дворец культуры вмещал 400 человек, но этих мест не хватало для того, чтобы принять участие могли все желающие. На встречи с населением уходили по 4-5 часов.