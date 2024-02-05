«Я не очень доверяю вам»: Радий Хабиров остался недоволен работой районных чиновников

Радий Хабиров считает, что это непростая работа, так как люди приходят и высказывают претензии. Но некоторые чиновники халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей. Например, ряд муниципалитетов не разместили оповещения о проведении встреч (какие именно, глава Башкирии не рассказал). Особое недовольство Хабиров высказал по поводу того, что в нескольких образованиях количество участников форумов «Управдом» оказалось крайне низким.