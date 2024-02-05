В Уфе перекроют улицу из-за открытия мемориала Муртазе Рахимову

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Транспортным средствам запретят передвигаться по четной стороне улицы Энгельса, по крайней правой полосе проезжей части. Участок затрагивает дом №9 и заканчивается улице Новомостовой.
Заблокировать движения для машин планируют в 18:00 6 февраля. Вновь доступна дорога будет через 23 часа. Уфимцев попросили отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.
Напомним, что в начале 2023 года из жизни ушел первый руководитель Башкирии. В связи с этим в Уфе планировали открыть памятник в его честь — он должен появиться к 90-летию Рахимова.