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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:31

В Уфе перекроют улицу из-за открытия мемориала Муртазе Рахимову

В Уфе перекроют улицу из-за открытия мемориала Муртазе Рахимову

5 февраля 2024, 15:28
Фото: Изображение Midjourney
Водителям временно будет недоступна улица Энгельса в Уфе. Ограничения связаны с открытием мемориальной доски в честь первого президента республики Муртазы Рахимова.

Транспортным средствам запретят передвигаться по четной стороне улицы Энгельса, по крайней правой полосе проезжей части. Участок затрагивает дом №9 и заканчивается улице Новомостовой.

Заблокировать движения для машин планируют в 18:00 6 февраля. Вновь доступна дорога будет через 23 часа. Уфимцев попросили отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

Напомним, что в начале 2023 года из жизни ушел первый руководитель Башкирии. В связи с этим в Уфе планировали открыть памятник в его честь — он должен появиться к 90-летию Рахимова.

В 88 лет ушел из жизни первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов
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#Уфа#Ограничение движения#Рахимов Муртаза Губайдуллович#Мемориальная доска#Марина Шорина
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