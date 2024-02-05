В северном тоннеле Восточного выезда Уфы нанесли дорожную разметку

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В северном тоннеле Восточного выезда завершились работы по нанесению разметки. В ближайшее время дорожники завершат аналогичные работы в южном тоннеле. Всего на данный момент выполнено 95% разметки.
Отмечается, что основные работы по устройству дорожного покрытия на других участках Восточного выезда провели еще осенью 2023 года.
Строительно-монтажные работы на объекте продолжаются по сей день. В автодорожном тоннеле монтируются инженерные системы, устанавливается вентиляция и проводится освещение, почти закончены работы по нанесению дорожной разметки в тоннеле, строится здание охраны, ведутся работы по облицовке фасадов припортальных стен.
На мосту сооружения и эстакаде устанавливаются водоотводные коллекторы, идет монтаж перил и шумозащитных экранов. Смонтировано электроосвещение на автомобильной дороге, здесь же ведется монтаж шумозащитных экранов, дорожных знаков, устанавливается барьерное ограждение.