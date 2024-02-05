В северном тоннеле Восточного выезда Уфы нанесли дорожную разметку

Строительно-монтажные работы на объекте продолжаются по сей день. В автодорожном тоннеле монтируются инженерные системы, устанавливается вентиляция и проводится освещение, почти закончены работы по нанесению дорожной разметки в тоннеле, строится здание охраны, ведутся работы по облицовке фасадов припортальных стен.