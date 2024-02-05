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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Нанесение дорожной разметки в тоннеле Восточного выезда Уфы завершено на 95%

В северном тоннеле Восточного выезда Уфы нанесли дорожную разметку

5 февраля 2024, 12:02
Фото: 1MI

Нанесение дорожной разметки в тоннеле Восточного выезда Уфы завершено на 95%

Об этом сообщает ИА «Башинформ».

В северном тоннеле Восточного выезда завершились работы по нанесению разметки. В ближайшее время дорожники завершат аналогичные работы в южном тоннеле. Всего на данный момент выполнено 95% разметки.

Отмечается, что основные работы по устройству дорожного покрытия на других участках Восточного выезда провели еще осенью 2023 года.

Строительно-монтажные работы на объекте продолжаются по сей день. В автодорожном тоннеле монтируются инженерные системы, устанавливается вентиляция и проводится освещение, почти закончены работы по нанесению дорожной разметки в тоннеле, строится здание охраны, ведутся работы по облицовке фасадов припортальных стен.

На мосту сооружения и эстакаде устанавливаются водоотводные коллекторы, идет монтаж перил и шумозащитных экранов. Смонтировано электроосвещение на автомобильной дороге, здесь же ведется монтаж шумозащитных экранов, дорожных знаков, устанавливается барьерное ограждение.

#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#Восточный выезд
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