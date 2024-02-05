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Радий Хабиров провел встречу с блогерами Башкирии

«В чем сила-то ваша?»: глава Башкирии встретился с известными блогерами

5 февраля 2024, 07:41
Фото: 1MI

Радий Хабиров провел встречу с блогерами Башкирии

Подробности о состоявшейся ранее встрече в ходе оперативного совещания в правительстве республики озвучил и. о. главы Госкомитета по молодежной политике Вито Сабиров.

Радий Хабиров провел встречу с представителями блогерского сообщества республики. Мероприятие состоялось в понедельник, 30 января, на базе молодежного пространства Йәшлек House в Уфе.

— Я очень рад встрече с вами и многих из вас я знаю в той или иной степени по разным встречам, проектам, нашим общим добрым делам, поэтому, конечно, мне интересно со всеми вами пообщаться, — сказал Хабиров.

Участие во встрече приняло порядка 40 блогеров, чей контент посвящен таким темам, как творчество, мотивация, туризм, семья, юмор, сельское хозяйство и другим.

— В чем сила-то ваша? Вы же любую информацию перерабатываете и даёте, именно поэтому люди за вами и идут. Вы даёте где-то эмоции, где-то глубокий анализ, где-то просто какой-то эпатаж и так далее. Таким образом складывается ваша позиция в этом непростом публичном мире, — подчеркнул глава республики.

Хабиров поблагодарил участников встречи, а также предложить подобные мероприятия на постоянной основе.

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