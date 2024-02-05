Уфимских чиновников наказали за плохую уборку улиц от снега

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Все они получили выговоры. Городские власти говорили, что ответственные за содержание территорий привлекались к дисциплинарной ответственности. Коммунальщики должны были следить за дорогами, проездами, парками, остановками, а на управляющих компаниях «висят» дворы.
В мэрии пояснили порталу «Уфа1.ру», что глава города Ратмир Мавлиев каждый день осматривает улицы и дворы, проводя совещания с руководителями администраций районов. В диалогах поднимается вопрос качества уборки территорий.
Для выполнения работ власти закупали новую технику, давали деньги на привлечение дополнительных машин и закупку противогололедных материалов. Однако в ночь с 1 на 2 февраля, кроме техники служб по благоустройству районов, на улицах города работало только 13 единиц спецтехники. Из-за этого ответственные были наказаны.
Согласно Трудовому кодексу, выговор может стать причиной невыплаты премии и других надбавок. Кроме того, данная дисциплинарная мера способна довести работника до увольнения.
Ранее уфимцев возмутила акция, которая подразумевала уборку улиц от снега жителями. Горожане просили заняться их дворами, а не «сваливать работу коммунальщиков» на активных граждан.