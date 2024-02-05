Уфимских чиновников наказали за плохую уборку улиц от снега

Для выполнения работ власти закупали новую технику, давали деньги на привлечение дополнительных машин и закупку противогололедных материалов. Однако в ночь с 1 на 2 февраля, кроме техники служб по благоустройству районов, на улицах города работало только 13 единиц спецтехники. Из-за этого ответственные были наказаны.