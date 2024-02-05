Татарстан уступил Башкирии по промышленному производству

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Отметим, что показатели в Башкирии значительно выше общероссийских (3,5%). Ожидалось, что промпроизводство в регионе вырастет лишь на 5,1%.
В целом по Приволжскому федеральному округу нарастить промпроизводство удалось на 6,7%. Выше, чем у Башкирии показатели в Чувашии (27,2%), Пензенской области и Марий Эл (по 14,1%).
Рост в Башкирии наметился в обрабатывающем (+8,5%) и энергетическом (2,9%) секторе. Снижение зарегистрировали в добыче полезных ископаемых (потерян 1%).