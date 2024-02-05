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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Татарстан уступил Башкирии по промышленному производству

Татарстан уступил Башкирии по промышленному производству

5 февраля 2024, 17:03
Фото: 1MI
Индекс промышленного производства за год в Башкортостане составил 106,5%. При этом Татарстан нарастил данный показатель лишь до 103,3%. Такие данные приводятся Росстатом.

Отметим, что показатели в Башкирии значительно выше общероссийских (3,5%). Ожидалось, что промпроизводство в регионе вырастет лишь на 5,1%.

В целом по Приволжскому федеральному округу нарастить промпроизводство удалось на 6,7%. Выше, чем у Башкирии показатели в Чувашии (27,2%), Пензенской области и Марий Эл (по 14,1%).

Рост в Башкирии наметился в обрабатывающем (+8,5%) и энергетическом (2,9%) секторе. Снижение зарегистрировали в добыче полезных ископаемых (потерян 1%).

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#Экономика#Башкортостан#Промышленность#Производство#Росстат#Марина Шорина
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