Самолёт из Уфы не смог вовремя вылететь в Омск

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Авиарейс из Уфы в Омск задержали почти на 2 часа 57 минут. Согласно онлайн-табло уфимского аэропорта, самолёт должен был покинуть столицу Башкирии в 06:50, однако вылет состоялся лишь в 9:47.
Рейс A4 6049 «Уфа — Омск» совершает авиакомпания «Азимут». В пресс-службе аэропорта «Уфа» им. Мустая Карима рассказали редакции Mkset.ru, что причиной задержки послужило позднее прибытие воздушного судна.
Это не первый инцидент, случающийся на данном рейсе. В конце января самолёт едва вылетел из Уфы, как вынужден был вернуться обратно. Решение вернуться обратно принял экипаж из-за технической неисправности.