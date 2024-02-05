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Рейс из Уфы в Омск задержали на несколько часов

Самолёт из Уфы не смог вовремя вылететь в Омск

5 февраля 2024, 05:56
Фото: 1MI

Рейс из Уфы в Омск задержали на несколько часов

Перебои в перелётах между этими двумя городами становятся частыми.

Авиарейс из Уфы в Омск задержали почти на 2 часа 57 минут. Согласно онлайн-табло уфимского аэропорта, самолёт должен был покинуть столицу Башкирии в 06:50, однако вылет состоялся лишь в 9:47.

Рейс A4 6049 «Уфа — Омск» совершает авиакомпания «Азимут». В пресс-службе аэропорта «Уфа» им. Мустая Карима рассказали редакции Mkset.ru, что причиной задержки послужило позднее прибытие воздушного судна.

Это не первый инцидент, случающийся на данном рейсе. В конце января самолёт едва вылетел из Уфы, как вынужден был вернуться обратно. Решение вернуться обратно принял экипаж из-за технической неисправности.

Подавший сигнал бедствия самолет из Уфы вернулся в аэропорт вылета по техпричине
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На рейсе из Уфы в Москву, обслуживаемом авиакомпанией «Ютэйр», недавно перестал работать автопилот.

#Происшествия#Уфа#Аэропорт#Новости Башкирии#Транспорт#Задержка рейса#Идэль Гумеров
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