«Особенно важно»: мэр Уфы обратился к управляющим компаниям

Мэр напомнил том, что номера телефонов своих управляющих компаний и их диспетчерских можно найти в квитанциях, информационных стендах подъездов. Также мэр оставил номера телефонов «горячих линий», куда можно обратиться по вопросам уборки придомовых территорий: