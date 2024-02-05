mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Мэр Уфы рассказал, куда жители города могут обращаться по вопросам уборки дворов

«Особенно важно»: мэр Уфы обратился к управляющим компаниям

5 февраля 2024, 10:19
Фото: 1MI

Мэр Уфы рассказал, куда жители города могут обращаться по вопросам уборки дворов

Ратмир Мавлиев в своем обращении подчеркнул, что уборка снега во дворах жилых домов — зона ответственности управляющих компаний.

Ратмир Мавлиев обратился к организациям, обслуживающим придомовые территории, призвав их ответственно относиться к своей работе и жителям обслуживаемых домов. Мэр Уфы подчеркнул, что уборка снега во дворах жилых домов — зона ответственности управляющих компаний.

— Хочу обратиться к тем организациям, которые должны следить за порядком во дворах. Люди вправе требовать от вас качественное исполнение своих обязанностей. Сейчас особенно важно обеспечивать проезд транспорта экстренных служб. Поэтому, прошу более ответственно относиться к своей работе и к своим жителям, — сказал Мавлиев.

Мэр напомнил том, что номера телефонов своих управляющих компаний и их диспетчерских можно найти в квитанциях, информационных стендах подъездов. Также мэр оставил номера телефонов «горячих линий», куда можно обратиться по вопросам уборки придомовых территорий:

— Ситуационный центр ЕДДС +8 (347) 277-09-11;

— Диспетчерская Министерства ЖКХ РБ +8 (347)223-32-80;

— Горячая линия Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору +8 (347) 294-94-00.

Напомним, ранее в администрации Калининского района предложили жителям самим выйти на уборку снега. Так, в рамках акций «Чистый четверг» и «Чистая пятница» жителям района предлаглалось самостоятельно убрать от снега любой участок — на их усмотрение.

Скопились барханы: жители Уфы вновь жалуются на уборку снега
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вопрос стоит очень остро»: Радий Хабиров высказался о качестве уборки снега в Уфе«13 административных дел»: Прокуратура вновь оказалась недовольна уборкой снега в Уфе«Берите лопаты»: мэр Уфы вновь раскритиковал чиновников за плохую уборку снега
#Общество#Башкирия#Управляющие компании#Снег#Уборка снега#Новости Уфы#Азамат Нухов
Подпишитесь
«Я не очень доверяю вам»: Радий Хабиров остался недоволен работой районных чиновников
Сегодня, 08:31
Очередной заход: министра труда Башкирии Ленара Иванова снова заявила о фейках
Сегодня, 08:54
«Год начали не очень хорошо». Радий Хабиров оказался недоволен высокой смертностью
Сегодня, 07:58
Самолёт из Уфы не смог вовремя вылететь в Омск
Сегодня, 05:56
Стали известны самые популярные фильмы в Башкирии
Сегодня, 07:03
Резкое потепление нагрянуло в Башкирию
Сегодня, 04:49