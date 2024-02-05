«Особенно важно»: мэр Уфы обратился к управляющим компаниям

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Ратмир Мавлиев обратился к организациям, обслуживающим придомовые территории, призвав их ответственно относиться к своей работе и жителям обслуживаемых домов. Мэр Уфы подчеркнул, что уборка снега во дворах жилых домов — зона ответственности управляющих компаний.
— Хочу обратиться к тем организациям, которые должны следить за порядком во дворах. Люди вправе требовать от вас качественное исполнение своих обязанностей. Сейчас особенно важно обеспечивать проезд транспорта экстренных служб. Поэтому, прошу более ответственно относиться к своей работе и к своим жителям, — сказал Мавлиев.
Мэр напомнил том, что номера телефонов своих управляющих компаний и их диспетчерских можно найти в квитанциях, информационных стендах подъездов. Также мэр оставил номера телефонов «горячих линий», куда можно обратиться по вопросам уборки придомовых территорий:
— Ситуационный центр ЕДДС +8 (347) 277-09-11;
— Диспетчерская Министерства ЖКХ РБ +8 (347)223-32-80;
— Горячая линия Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору +8 (347) 294-94-00.
Напомним, ранее в администрации Калининского района предложили жителям самим выйти на уборку снега. Так, в рамках акций «Чистый четверг» и «Чистая пятница» жителям района предлаглалось самостоятельно убрать от снега любой участок — на их усмотрение.