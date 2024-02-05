mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Одного из самых быстрых млекопитающих на земле заметили в нацпарке «Башкирия»

Одного из самых быстрых млекопитающих на земле заметили в нацпарке «Башкирия»

5 февраля 2024, 10:42
Фото: 1MI
Зверь попал в поле зрения установленной в парке фотоловушки.

В объектив фотоловушки, установленной в нацпарке, попал один из самых быстрых наземных млекопитающих — заяц-русак.

По словам специалистов, зайцы могут развивать скорость до 72 км/ч. Такую скорость зайцы получили в ходе эволюции, — убегая от хищников.

Примечательно, что зайца удалось заметить ночью. Именно с приходом темноты данные млекопитающие, как правило, активизируются, днем же они, напротив, предпочитают не показываться на глаза кого бы то ни было, — отмечают в парке.

В Салавате зайцы устроили драку на производственной площадке
Узнать подробнее
Читайте также:
Дикое животное через канализацию проникло в квартиру в Уфе и устроило погром в ваннойВ парке в Уфе очевидцы заметили животных-разносчиков смертельно опасного заболевания
#Общество#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Животные#Азамат Нухов#Дикие животные
Подпишитесь
«Я не очень доверяю вам»: Радий Хабиров остался недоволен работой районных чиновников
Сегодня, 08:31
Очередной заход: министра труда Башкирии Ленара Иванова снова заявила о фейках
Сегодня, 08:54
«Год начали не очень хорошо». Радий Хабиров оказался недоволен высокой смертностью
Сегодня, 07:58
Самолёт из Уфы не смог вовремя вылететь в Омск
Сегодня, 05:56
Стали известны самые популярные фильмы в Башкирии
Сегодня, 07:03
Резкое потепление нагрянуло в Башкирию
Сегодня, 04:49