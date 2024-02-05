Одного из самых быстрых млекопитающих на земле заметили в нацпарке «Башкирия»

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В объектив фотоловушки, установленной в нацпарке, попал один из самых быстрых наземных млекопитающих — заяц-русак.
По словам специалистов, зайцы могут развивать скорость до 72 км/ч. Такую скорость зайцы получили в ходе эволюции, — убегая от хищников.
Примечательно, что зайца удалось заметить ночью. Именно с приходом темноты данные млекопитающие, как правило, активизируются, днем же они, напротив, предпочитают не показываться на глаза кого бы то ни было, — отмечают в парке.