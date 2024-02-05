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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Башкирии похоронили двоих мужчин, погибших на СВО

На СВО погибли ещё два бойца из Башкирии

5 февраля 2024, 06:29
Фото: Глава администрации МР Мелеузовский район Рустэм Шамсутдинов / https://vk.com/shrustemn

В Башкирии похоронили двоих мужчин, погибших на СВО

Церемонии прощания прошли в Мелеузе и Кушнаренковском районах.

В городе Мелеузе и Кушнаренковском районе похоронили бойцов СВО. Об этом рассказали администрации муниципалитетов.

Глава администрации Мелеузовского района рассказал о том, что на Украине погиб Радик Гареев. Родившийся в 1979 году, он окончил городскую школу №4. После школы он закончил Кумертауский техникум и Уфимский институт коммерции и права.

На фронт Радик Гареев попал летом 2023 года. Там он служил радиотелефонистом в отделении взвода разведки парашютно-десантного батальона. Посмертно награждён орденом Мужества.

Фото: Глава администрации МР Кушнаренковский район Марат Латыпов / vk.com/marat_l

В селе Байталлы Кушнаренковского района попрощались с Ильнуром Шарафутдиновым. В траурной церемонии приняли участие глава района Марат Латыпов, военком Константин Прохоров и представители ветеранских организаций.

#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров
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