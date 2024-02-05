На СВО погибли ещё два бойца из Башкирии

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В городе Мелеузе и Кушнаренковском районе похоронили бойцов СВО. Об этом рассказали администрации муниципалитетов.
Глава администрации Мелеузовского района рассказал о том, что на Украине погиб Радик Гареев. Родившийся в 1979 году, он окончил городскую школу №4. После школы он закончил Кумертауский техникум и Уфимский институт коммерции и права.
На фронт Радик Гареев попал летом 2023 года. Там он служил радиотелефонистом в отделении взвода разведки парашютно-десантного батальона. Посмертно награждён орденом Мужества.
В селе Байталлы Кушнаренковского района попрощались с Ильнуром Шарафутдиновым. В траурной церемонии приняли участие глава района Марат Латыпов, военком Константин Прохоров и представители ветеранских организаций.