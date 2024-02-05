На пост главы научного центра по экологии Минприроды назначен Александр Закондырин

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Как сообщает tass.ru, в последних числах января глава Минприроды одобрил слияние научных советов двух подведомственных министерству институтов, ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология», и учреждение единого научного центра по экологии и природопользованию.
ВНИИ «Экология» — старейший институт, который занимается природоохранными вопросами и заповедным делом. Он располагается на юге столицы в усадьбе Знаменское-Садки.
Ученый совет объединенных ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология» намерен руководить научными исследованиями по основным видам деятельности Минприроды. В состав совета включат академиков РАН, авторитетных отечественных ученых, ведущих специалистов по охране водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. Совет будет заниматься вопросами стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, модернизировать законы и нормы международного сотрудничества. Министр отметил, что научные исследования по приоритетным направлениям (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедных территорий, недропользование и геология) в разрезе госпрограмм и инициатив обладают серьезным прикладным значением, нуждаются во взаимодействии с максимально объективными и действенными российскими разработками, а также стратегиями природоохранной деятельности.
Александр Закондырин — российский эколог, общественный деятель, доктор экономических наук, автор ряда специализированных работ, посвященных проблемам устойчивого развития городских агломераций и запуску высокоэффективных технологий в рамках масштабного производства. Помимо этого, он является председателем общественного совета при Минприроды РФ, состоит в коллегии министерства. Имеет ведомственные награды.