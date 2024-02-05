На пост главы научного центра по экологии Минприроды назначен Александр Закондырин

Ученый совет объединенных ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология» намерен руководить научными исследованиями по основным видам деятельности Минприроды. В состав совета включат академиков РАН, авторитетных отечественных ученых, ведущих специалистов по охране водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. Совет будет заниматься вопросами стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, модернизировать законы и нормы международного сотрудничества. Министр отметил, что научные исследования по приоритетным направлениям (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедных территорий, недропользование и геология) в разрезе госпрограмм и инициатив обладают серьезным прикладным значением, нуждаются во взаимодействии с максимально объективными и действенными российскими разработками, а также стратегиями природоохранной деятельности.