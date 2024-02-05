Из-за снежных завалов в уфимском дворе застряли две машины скорой помощи

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Автор публикации снял на видео, как автомобили не справились с заснеженными проездами во дворах. Фельдшеры и водители покинули транспортные средства. Вероятно, они ждали помощи, когда их вытолкнут оттуда.
В комментариях уфимцы заметили, что многие дворы в таком состоянии. Они переживают, что из-за халатности коммунальщиков могут погибнуть люди — якобы в нужный момент скорая или пожарная не доберутся до нужного места.
«Мэра в отставку, за его фейки об уборке города, а если ещё трагедия случится из-за этого, то вообще уголовное дело заводить надо», — написала пользователь Елена.
Ранее ряд уфимских чиновников наказали за плохую уборку улиц. Шесть из семи глав районов, а также руководители ответсвенных управлений в администрации получили выговор.