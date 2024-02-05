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Published Сегодня, 16:21

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Updated Сегодня, 16:23

Скорые не доехали до уфимцев из-за снега во дворе

Из-за снежных завалов в уфимском дворе застряли две машины скорой помощи

5 февраля 2024, 16:21
Фото: 1MI

Скорые не доехали до уфимцев из-за снега во дворе

В Уфе две кареты скорой помощи застряли во дворе дома №50 по улице Российской. Об этом сообщили в Telegram-канале Ufa_RB.

Автор публикации снял на видео, как автомобили не справились с заснеженными проездами во дворах. Фельдшеры и водители покинули транспортные средства. Вероятно, они ждали помощи, когда их вытолкнут оттуда.

В комментариях уфимцы заметили, что многие дворы в таком состоянии. Они переживают, что из-за халатности коммунальщиков могут погибнуть люди — якобы в нужный момент скорая или пожарная не доберутся до нужного места.

«Мэра в отставку, за его фейки об уборке города, а если ещё трагедия случится из-за этого, то вообще уголовное дело заводить надо», — написала пользователь Елена.

Ранее ряд уфимских чиновников наказали за плохую уборку улиц. Шесть из семи глав районов, а также руководители ответсвенных управлений в администрации получили выговор.

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#Общество#Уфа#Снег#Уборка снега#Соцсети#Скорая помощь#Дворы#Марина Шорина
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