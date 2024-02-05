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Исповедь ополченца: онлайн-премьера документального фильма «Шиба» на mkset.ru

Исповедь ополченца: онлайн-премьера документального фильма «Шиба» на mkset.ru

5 февраля 2024, 08:19
Уроженец Донецка Владислав Шинкарь в 2014 г. в составе батальона «Восток» принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В результате тяжелого ранения в одном из боев он потерял обе ноги, но не возможность ходить.

После долгой реабилитации Владислав решил продолжить сражаться за Донбасс, но уже в большом спорте. Бывший ополченец стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию. Каждый год, перед началом больших соревнований, он приезжает в родной город, чтобы увидеться с самыми близкими, кто знает его по неизменному позывному «Шиба».

Документальный фильм создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Авторы фильма провели один день с ветераном сражений за Донбасс. Съемки проходили в декабре 2023 года в Донецке и Москве. Смотрите онлайн-премьеру документального фильма »Шиба» на mkset.ru.

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